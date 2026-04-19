Trento, carcere e sicurezza al centro della presentazione di “L’emergenza negata”

Si è svolta sabato 18 aprile, nella sala conferenze dell’Hotel America di Trento, la presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”. Secondo quanto riferito nel comunicato diffuso dagli organizzatori, l’incontro ha registrato una partecipazione superiore alla media e una presenza significativa di giovani interessati al tema delle criticità del sistema penitenziario.

La serata, presentata da Martina Cecco, direttrice di Secolo Trentino, ha visto gli interventi di Raimondo Frau, coordinatore regionale del movimento Indipendenza!, Carlo Melodia, coordinatore provinciale dei giovani del movimento, e Andrea Mazzarese, segretario regionale del Si.N.A.P.Pe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Al centro del confronto il rapporto tra condizioni carcerarie, funzione rieducativa della pena e sicurezza pubblica.

Nel corso dell’incontro Frau ha richiamato l’articolo 27 della Costituzione, sostenendo che il sovraffollamento renda oggi difficile rispettarne pienamente l’impostazione. Melodia ha insistito invece sul legame tra crisi carceraria e sicurezza, sostenendo la necessità di investire di più sull’esecuzione penale esterna e sulle pene alternative. Mazzarese ha portato infine l’attenzione sulle condizioni operative degli agenti penitenziari e sugli strumenti di tutela interna, citando anche la sperimentazione delle body-cam. Si tratta di posizioni emerse durante la presentazione e riportate dagli organizzatori dell’evento.