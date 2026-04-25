La casa dell’acqua in Piazza Fiera, liscia o gassata?

Nel cuore di Trento, un piccolo grande cambiamento sta rinfrescando la città… letteralmente! La prima casa dell’acqua pubblica ha finalmente aperto le sue porte, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di scegliere tra acqua liscia o gassata, sempre gratuita, fresca e proveniente direttamente dalla rete idrica. Un’idea semplice ma geniale, che porta una ventata di sostenibilità e risparmio nelle nostre giornate.

Con un investimento di 35mila euro, il Comune di Trento ha puntato su una vera e propria oasi d’acqua moderna, capace di far sorridere studenti, passanti e chiunque voglia gustarsi un sorso rinfrescante senza spendere un centesimo. Il sindaco Franco Ianeselli è entusiasta della scelta della localizzazione: “Abbiamo pensato a un posto strategico, proprio accanto a tante scuole e dove si trovano molti giovani. Così potranno riempire le loro borracce in modo sostenibile, evitando plastica e spese inutili.”

E non è solo una questione economica: bere acqua da questa casa è un gesto d’amore per il pianeta! Mentre al bar l’acqua in bottiglia costa di più, riflettendo i costi d’esercizio, qui tutta l’acqua è offerta gratuitamente, con un occhio di riguardo all’ambiente e alla salute. Una vera manna per chi vuole mantenersi idratato senza impattare negativamente sulla natura.

La casa dell’acqua è diventata rapidamente un punto di riferimento, proprio come le storiche fontanelle che da sempre caratterizzano Trento. Molti la scelgono ogni giorno per riempire le borracce, convincendosi che la sostenibilità può essere anche comoda e ben organizzata. È una piccola rivoluzione liquida che rende la città più vivibile e allegra, dove l’acqua scorre copiosa e gratis, pronta a dissetare. Buon brindisi. MC