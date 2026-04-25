Società

La casa dell’acqua in Piazza Fiera, liscia o gassata?

Di martinacecco

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Nel cuore di Trento, un piccolo grande cambiamento sta rinfrescando la città… letteralmente! La prima casa dell’acqua pubblica ha finalmente aperto le sue porte, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di scegliere tra acqua liscia o gassata, sempre gratuita, fresca e proveniente direttamente dalla rete idrica. Un’idea semplice ma geniale, che porta una ventata di sostenibilità e risparmio nelle nostre giornate.

Con un investimento di 35mila euro, il Comune di Trento ha puntato su una vera e propria oasi d’acqua moderna, capace di far sorridere studenti, passanti e chiunque voglia gustarsi un sorso rinfrescante senza spendere un centesimo. Il sindaco Franco Ianeselli è entusiasta della scelta della localizzazione: “Abbiamo pensato a un posto strategico, proprio accanto a tante scuole e dove si trovano molti giovani. Così potranno riempire le loro borracce in modo sostenibile, evitando plastica e spese inutili.”

E non è solo una questione economica: bere acqua da questa casa è un gesto d’amore per il pianeta! Mentre al bar l’acqua in bottiglia costa di più, riflettendo i costi d’esercizio, qui tutta l’acqua è offerta gratuitamente, con un occhio di riguardo all’ambiente e alla salute. Una vera manna per chi vuole mantenersi idratato senza impattare negativamente sulla natura.

La casa dell’acqua è diventata rapidamente un punto di riferimento, proprio come le storiche fontanelle che da sempre caratterizzano Trento. Molti la scelgono ogni giorno per riempire le borracce, convincendosi che la sostenibilità può essere anche comoda e ben organizzata. È una piccola rivoluzione liquida che rende la città più vivibile e allegra, dove l’acqua scorre copiosa e gratis, pronta a dissetare. Buon brindisi. MC

martinacecco
martinacecco
Giornalista pubblicista e facebook blogger. Scrivo per Donnissima il blog in rosa dal 2005. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia Politica presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro dal 2024 come PR e Merchandiser presso Eventi, GDO, Retail e Ristorazione. Collaboro con YouGov per il monitoraggio degli andamenti di mercato come Data Insert. Ho concluso un mastering post laurea, la Scuola di Formazione Politica presso la Fondazione Luigi Einaudi. Sto frequentando il Master in Giornalismo presso la RCS Business Academy, presso il Corriere della Sera.Nel tempo libero scrivo poesie, brevi saggi, innesti filosofici, pratico molto sport. Socio sostenitore di Secolo Trentino e Lodi Liberale, sostengo UNHCR per i rifugiati politici e alcune associazioni che pagano cure mediche per malattie rare e supporti tecnici per i disabili. :-)

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