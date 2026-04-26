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74. Trento Film Festival – Yoga consapevole

Di martinacecco

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Il Trento Film Festival è anche montagna come dimensione personale. Per cominciare la giornata con il giusto mood per tre giorni è stata offerta l’esperienza dello Yoga Consapevole. Questa disciplina è in sintesi un buon modo per dare equilibrio e consapevolezza alla propria persona.

La guida di yoga consapevole, Debora Odorizzi ha tenuto gli incontri nel Giardino delle Rose, nella cornice del Castello del Buonconsiglio, ha portato i suoi gruppi a esercitare una disciplina che unisce movimento, respiro e presenza.

Le tre lezioni sono state organizzate all’aperto alle nove del mattino, con il sole che sorge e il traffico isolato dalle mura del castello: l’esercizio consiste nella visione consapevole del proprio corpo nel presente.

Calmare lo stress e aiutarsi a ritrovare equilibrio, ascolto e strumenti pratici per sentirsi più in collegamento con il cielo e la terra. Siamo come un tramite di energia e di equilibri energetici. Respiro e controllo del movimento e della postura sono le basi esperienziali per qualsiasi esercizio.

Martina Cecco

martinacecco
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Giornalista pubblicista e facebook blogger. Scrivo per Donnissima il blog in rosa dal 2005. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia Politica presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro dal 2024 come PR e Merchandiser presso Eventi, GDO, Retail e Ristorazione. Collaboro con YouGov per il monitoraggio degli andamenti di mercato come Data Insert. Ho concluso un mastering post laurea, la Scuola di Formazione Politica presso la Fondazione Luigi Einaudi. Sto frequentando il Master in Giornalismo presso la RCS Business Academy, presso il Corriere della Sera.Nel tempo libero scrivo poesie, brevi saggi, innesti filosofici, pratico molto sport. Socio sostenitore di Secolo Trentino e Lodi Liberale, sostengo UNHCR per i rifugiati politici e alcune associazioni che pagano cure mediche per malattie rare e supporti tecnici per i disabili. :-)

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