74. Trento Film Festival – Yoga consapevole

Il Trento Film Festival è anche montagna come dimensione personale. Per cominciare la giornata con il giusto mood per tre giorni è stata offerta l’esperienza dello Yoga Consapevole. Questa disciplina è in sintesi un buon modo per dare equilibrio e consapevolezza alla propria persona.

La guida di yoga consapevole, Debora Odorizzi ha tenuto gli incontri nel Giardino delle Rose, nella cornice del Castello del Buonconsiglio, ha portato i suoi gruppi a esercitare una disciplina che unisce movimento, respiro e presenza.

Le tre lezioni sono state organizzate all’aperto alle nove del mattino, con il sole che sorge e il traffico isolato dalle mura del castello: l’esercizio consiste nella visione consapevole del proprio corpo nel presente.

Calmare lo stress e aiutarsi a ritrovare equilibrio, ascolto e strumenti pratici per sentirsi più in collegamento con il cielo e la terra. Siamo come un tramite di energia e di equilibri energetici. Respiro e controllo del movimento e della postura sono le basi esperienziali per qualsiasi esercizio.

Martina Cecco