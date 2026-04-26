È il giorno del Premio Antropocene MUSE. Il premio è stato assegnato a “A Bear Remembers” di Zhang & Knight

Sarà assegnato oggi il secondo riconoscimento speciale di questa 74a edizione del Trento Film Festival: il Premio Antropocene MUSE sarà consegnato in occasione della proiezione del film vincitore, A Bear Remembers di Zhang & Knigh (Regno Unito/2024/20′), direttamente in sala, alle ore 14.45 in sala 1 al Cinema Modena.

Il Premio Antropocene MUSE è istituito dal MUSE Museo delle Scienze di Trento per l’opera che meglio racconta il rapporto tra l’umanità e il resto del mondo naturale nell’epoca dell’antropocene. La giuria, composta da Stefano Bruno Galli (Presidente), Massimo Bernardi, Davide Dalpiaz, Luca Scoz, Fabio Pupin, Elisabetta Filosi, ha condiviso la seguente motivazione: “Il premio Antropocene MUSE viene assegnato al film A Bear Remembers per la sua capacità di raccontare l’Antropocene come perdita non solo ambientale, ma anche culturale e simbolica.

Attraverso uno stile contemplativo ed evocativo il film restituisce la scomparsa di memorie, saperi e relazioni che connettono le comunità al proprio ambiente, trasformando la crisi ecologica in una crisi dell’immaginario e della coesione sociale. Nel gesto del ricordare, tuttavia, si apre una possibilità: il finale suggerisce una fragile ma significativa forma di riconnessione, in cui la memoria diventa atto di resistenza e punto di partenza per immaginare nuove relazioni tra umano e non umano”.

Zhang + Knight sono una coppia di registi LGBTQ+ con sede a Londra, i cui film esplorano temi legati all’identità culturale attraverso il folklore. Hanno iniziato la loro carriera con i video musicali e ora realizzano opere narrative.