“Spegni il cervello” di Joseph Jebelli

IL LIBRO

Sfruttare al massimo ogni istante. Mai indugiare, attardarsi, rimandare. Ottimizzare, sempre e comunque. Mai fermarsi. Per vivere una vita socialmente approvata servono disciplina ferrea e abnegazione. L’imperativo è uno solo: efficienza, efficienza, efficienza in ogni istante.

Ecco, con Spegni il cervello tra le mani possiamo finalmente dire che questa ideologia dello sfruttamento è la porta attraverso cui l’infelicità entra nella nostra vita sotto forma di ansia, depressione, colpa, senso di inadeguatezza e alienazione…

Non solo: è una forma di sabotaggio fisiologico, che mina il buon funzionamento di tutti i distretti corporei e può causare danni letali. Quando permettiamo al cervello di riposare e alla mente di vagare, quando «stacchiamo», accade qualcosa di sorprendente.

Joseph Jebelli, unendo ricerca scientifica, esperienze personali e suggerimenti pratici, svela come le neuroscienze stiano finalmente facendo luce su ciò che accade alla mente e al corpo quando «non facciamo niente»: le conseguenze positive sull’intelligenza, sulla creatività, sulla salute, sull’efficienza sono incredibili. Ma bisogna sapere come riposare: e questa è la guida più incoraggiante e appassionante che potreste mai trovare. Un libro che può finalmente cambiare la vita del lettore sulla base delle scoperte scientifiche più recenti e avanzate.

L’AUTORE



JOSEPH JEBELLI è neuroscienziato e scrittore. Dopo il dottorato di ricerca in neuroscienze all’University College London, ha lavorato come ricercatore alla Washington University. Ha scritto La battaglia contro l’Alzheimer (Mondadori, 2018) e How the mind changed (John Murray, 2022). Oggi vive e lavora a Londra.

(Fonte: Ponte alle Grazie)