Trento. Giornata del riuso: sabato 2 maggio in Piazza Dante

È in programma sabato 2 maggio, dalle 8 alle 18, la “Giornata del riuso del libro usato e non solo…”.

Lungo i vialetti di piazza Dante, numerosi espositori daranno nuova vita a libri usati e oggetti da collezionismo come cartoline, stampe, santini e francobolli, ma anche a fumetti, riviste e vinili. Alle bancarelle, si aggiunge inoltre un punto di consegna e prelievo gratuito a disposizione di tutti per lo scambio di libri.

Inoltre, durante questa 34esima edizione, in concomitanza con il mercatino, presso il chiostro degli Agostiniani in Vicolo San Marco 1, saranno presenti gli stand delle Librerie Antiquarie di Montagna.

Nel 2026, la “Giornata del riuso del libro usato e non solo…” sarà riproposta anche nei sabati 30 maggio, 19 settembre e 31 ottobre.

Per informazioni è possibile contattare il numero 368.7625158 o visitare la pagina Facebook “Associazione Trentina Mercatino delle Pulci”, che organizza l’evento in collaborazione con il Comune di Trento.

L’Amministrazione, infatti, impegnata nella promozione dell’economia circolare, supporta le buone pratiche che contribuiscono alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo degli oggetti, prolungando il loro ciclo di vita, per sensibilizzare la cittadinanza a un uso consapevole delle risorse.

(Fonte: Comune di Trento)