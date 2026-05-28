Trento. Sabato 30 maggio torna la “Giornata del riuso del libro usato e non solo…”

Sabato 30 maggio torna, per la sua trentacinquesima edizione, la “Giornata del riuso del libro usato e non solo…”. Dalle 8 alle 18 venticinque postazioni aspetteranno i visitatori lungo i vialetti di piazza Dante per dare nuova vita a libri usati e oggetti da collezionismo come cartoline, stampe, santini e francobolli. E ancora, tra i materiali ci saranno anche fumetti, riviste e vinili. Alle bancarelle, sarà presente inoltre un punto di consegna e prelievo gratuito a disposizione di tutti per lo scambio di libri.

Alle 11.30 è prevista una visita guidata alla stazione ferroviaria di Trento, recentemente restaurata. I partecipanti potranno così conoscere i dettagli dell’opera realizzata da Angelo Mazzoni nel 1936 e dei mosaici creati nel 1958 da Cesarina Seppi per decorare la hall. Il ritrovo è al Liber Café di piazza Dante, vicino alla Palazzina Liberty.

Quello di sabato sarà l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva e si svolgerà anche in caso di maltempo. La “Giornata del riuso del libro usato e non solo…” verrà riproposta il 19 settembre in via del Suffragio e poi di nuovo in piazza Dante il 31 ottobre per l’ultimo appuntamento dell’anno.

Per informazioni è possibile contattare il numero 368 7625158 o visitare la pagina Facebook “Associazione Trentina Mercatino delle Pulci”, che organizza l’evento in collaborazione con il Comune di Trento.

L’Amministrazione, infatti, impegnata nella promozione dell’economia circolare, supporta le buone pratiche che contribuiscono alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo degli oggetti, prolungando il loro ciclo di vita, per sensibilizzare la cittadinanza a un uso consapevole delle risorse.

(Fonte: Comune di Trento)