Non c’è casa in paradiso, il film

“Non c’è Casa in Paradiso” è un film che riprende uno spaccato di vita reale, un documentario diretto da Federico Scienza e Manuela Boezio che indaga sulla crisi abitativa che oggi colpisce moltissime persone. Il film parte dal caso di Bolzano, una città che ha delle sacche di povertà, dove delle persone non hanno alcun alloggio e sono in tenda, per strada o in alloggi di emergenza Caritas.

Un problema che riguarda tutti

Ma il problema tocca anche Riva del Garda, Trento, non solo la moderna Bolzano, e colpisce sempre più persone, perché ci sono molte dinamiche che sono intercorse per arrivare a questo limite. L’edilizia sociale e l’edilizia pubblica non hanno avuto l’accortezza di muoversi in tempo, non ci sono alloggi disponibili.

Al momento attuale il problema non è nemmeno quello di avere un lavoro a tempo indeterminato per avere una casa, quello era il problema di 20 anni fa, nemmeno uno stipendio nella media, sui 1500 euro, può essere sufficiente, perché sono pochissimi soldi, non rimane nulla dopo aver pagato l’affitto. In questi dati si riassume completamente il problema, non c’è soluzione.

Presenti in sala al Trento Film Festival, i registi e il giornalista del Trentino, coinvolto nel film.

Il sommerso è enorme

Il film si occupa di alcuni casi, dove gli attivisti hanno raccontato di come si sono spesi per salvare dalla strada le famiglie. In questo contesto, le associazioni del territorio svolgono un ruolo fondamentale: organizzano picchetti solidali anti-sfratto, ma specialmente accendono il faro su un problema che, alla politica, è noto, ma che non hanno affrontato.

Complice il COVID e il SUPERBONUS le case in Trentino Alto Adige, sono prima rimaste sfitte o gli inquilini senza lavoro hanno accumulato quote, poi i proprietari hanno colto occasione del bonus e ha deciso di procedere per lo sfratto discrezionale.

Inimicizie e screzio, che dire

Il film è stato proiettato nella sezione Proiezioni Speciali, perché era stato presentato già a Bolzano.

Le dinamiche per cui siamo arrivati a questo problema non sono lineari, ma potremmo riassumerle nel fatto che, i presidenti della Regione e delle Provincie, nonché l’assessore all’edilizia pubblica, avevano creduto di restare con alloggi non assegnabili e con persone in lista.

Il film si riferisce a casi risalenti qualche anno fa, ma il problema, nonostante qualche assegnazione, permane.

Il Trentino è una terra di lavoratrici e lavoratori, ma se le cifre degli affitti saranno sempre alte, di questo passo, nessuno vorrò più venire a lavorare in Trentino. Per l’Alto Adige la situazione è del tutto simile, fatto salvo che Bolzano è una città moderna e costosa, motivo per cui è molto difficile ottenere dei risultati. Nel resto del Trentino Alto Adige, anche, a differenza del lavoro è nell’area urbana, che è quella di maggiore interesse.

Sul problema della povertà legata a stipendi troppo bassi, sotto la soglia dei 1000 euro, si inserisce il problema degli incentivi a 5 stelle, che hanno finanziato ovunque costruzioni di piazzette e case a stanze, senza leaving. Attualmente la forza preferita è il B&B.

Infine il colpo di grazia il COVID, che ha disincentivato i pochi ad affittare fuori agenzia. Il film ha la regia di Federico Scienza, Manuela Boezio, prodotto da: Presente Indicativo, Il Gioco degli Specchi.

Da tre anni i consigli provinciali stanno cominciando a prendere atto che non c’è poesia, motivo per cui servirebbe da parte del legislatore decidere se i proprietari devono avvisare che vi sono persone senza dimora, oppure no.

Martina Cecco