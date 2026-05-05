“Il trauma non è un destino” di Sandra Sassaroli

Ci sono momenti in cui tutto sembra faticoso e irraggiungibile: basta un alterco al lavoro o una discussione col partner per ferirci e renderci fragili. Altre volte la vita è segnata da difficoltà più evidenti: lutti, abusi, incidenti e altri traumi maggiori ci segnano profondamente, e solitudine, angoscia, impotenza diventano compagni di viaggio abituali. Qualunque sia il caso, ciò che sentiamo non è mai «sbagliato»: il problema è come e quanto pesa sui nostri pensieri e lo spazio mentale che gli dedichiamo. Rimuginando, reinterpretando, controllando, ripercorrendo il passato nel disperato tentativo di calmare ansia o tristezza, infatti, finiamo spesso per alimentarle, rinnovando proprio quel dolore che vorremmo spegnere.