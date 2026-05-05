Rugby Trento, fine del sogno, per ora

Finisce qui per il Rugby Trento che il 3 maggio scorso si è scontrato al Briamasco per il III posto. Una stagione soddisfacente, ma non in crescita, l’ultimo ritorno si chiude con un risultato netto, Rugby Trento 12 – Rugby Udine 36.

A. S. D. Rugby Trento Campionato Serie B 2025/26 Girone 3

La Rugby Udine si conferma splendida nel girone con una convincente vittoria in trasferta contro il Trento, imponendosi con un netto 36-12 al termine di un match giocato con tecnica, cuore e grande determinazione. I rugbisti hanno messo in campo una prestazione completa, dimostrando equilibrio tra forza fisica e abilità tattica, elementi che hanno reso possibile la realizzazione di ben cinque mete durante la partita.

Con questo successo in trasferta, Udine consolida il terzo posto in classifica, mantenendosi a soli due punti dal San Donà. Un risultato che evidenzia la crescita costante del team nel corso della stagione, caratterizzata da continuità di rendimento e da un lavoro di squadra sempre più coeso. Il percorso del club friulano è stato segnato da impegno e dedizione, elementi che hanno portato a una chiusura di campionato molto positiva.

Foto di Fabrizio Vaccari