MUSE Fuori Orario. Sessualità senza tabù: il tema del prossimo incontro

Venerdì 8 maggio, dalle 20 alle 24, il MUSE apre le porte a una serata dedicata all’educazione sessuale, al corpo e al consenso, con uno sguardo scientifico capace di intrecciare biologia, comportamento, percezione, evoluzione e cultura.

Una proposta pensata per un pubblico giovane, con attività e approfondimenti in tutti gli spazi del museo: dalla seduzione nei fiori alle strategie riproduttive del mondo animale, dai meccanismi dell’attrazione sessuale al rapporto con il proprio corpo, fino a poetry slam, laboratori di critical making, workshop sul consenso, una mostra di Amnesty International sulla violenza di genere e molto altro. Tutto in un’atmosfera libera, curiosa e sicura, dove poter parlare e confrontarsi senza tabù, con il rigore e la correttezza propri dello sguardo scientifico. L’ingresso, a tariffa ridotta, consente di fruire di tutte le attività proposte e di vivere il museo fino alla mezzanotte.

Intervenuta in merito, Samuela Caliari, direttrice del settore eventi del MUSE, ha spiegato: “Questa iniziativa dice qualcosa di importante sul ruolo che un museo scientifico può avere oggi: non solo produrre conoscenza, ma creare spazi sicuri, autorevoli e accessibili in cui affrontare temi complessi. La sessualità, il corpo e il consenso riguardano la vita delle persone e meritano strumenti culturali adeguati, non silenzi o semplificazioni. Abbiamo scelto di ascoltare una richiesta arrivata dalle e dai giovani e di trasformarla in un progetto pubblico, costruito con serietà, competenze scientifiche e attenzione educativa. L’iniziativa nasce infatti da un’esigenza emersa attraverso Officina dinamica, advisory board composto da teenager e giovani che da anni affianca il museo nella progettazione di eventi ‘da giovani a giovani’. Accogliere questa richiesta e aprire il museo a un confronto su un tema così rilevante, che spesso fatica a trovare spazi informati e non giudicanti, è stata per noi una scelta naturale, condivisa e supportata dalla Direzione del MUSE”.

Non mancheranno, naturalmente, le proposte di taglio più strettamente scientifico, a cura del MUSE. Tra queste, Erbario ribelle per scoprire come funziona la seduzione nei fiori, dove ogni incontro, ogni relazione nasce dall’equilibrio tra apertura e limite. Oppure Il naso sa scegliere? per mettere alla prova il proprio olfatto in quella che per tutti gli animali è la prova delle prove: individuare il partner ideale. Grazie a geni, epigenetica e ai meccanismi di attrazione sessuale, sarà possibile riflettere sul perché le persone “a pelle” si piacciono o no. In Specchio delle mie brame, invece, l’invito è quello di dimenticare i canoni e le simmetrie. Uno spazio per guardarsi con occhi nuovi, celebrare la propria geografia corporea e rivendicare il diritto di abitare il proprio corpo con orgoglio. Alle 20.15, 21, 21.45, 22.30 e 23.15, l’attività Sesso selvatico, racconta invece i segreti più bizzarri del mondo animale, dalle strategie di accoppiamento insolite ai comportamenti più impensabili.

Molte attività sono presentate da realtà partner e collaboratrici, chiamate a portare il loro contributo a una serata davvero ricca di contenuto e punti di vista differenti.

Tra le proposte, Twist and consent, a cura d Stefania Lucianer, il classico gioco di equilibrio diventa un’occasione per allenarsi alla cosa più importante, ossia chiedere e rispettare il consenso; le proposte Nudo e crudo e Sex & The City (di batteri) consentono di osservare e comprendere meglio il corpo umano, grazie ai modelli anatomici portati dalla campagna di LoveRED, ed esplorare il microcosmo delle Infezioni sessualmente trasmissibili tra miti da sfatare e scudi spaziali (le barriere di protezione). A cura di Croce Rossa Italiana. In Queer your gadgets, spazio alla creatività. Perline, uncinetto e tanto colore consentiranno di creare gadget da portare con sé o da regalare, piccoli manifesti sex positive, da costruire con le mani e da sfoggiare con orgoglio. A cura di Gruppo giovani – Arcigay del Trentino.

Alcune iniziative, sempre comprese nel biglietto di ingresso, si terranno a orario fisso (alle 20.15, 21, 21.45, 22.30 e 23.15) e sarà quindi necessaria la prenotazione.

1 gender x 7 biases: l’intelligenza artificiale è davvero uno specchio neutro della realtà o un concentrato di pregiudizi? In questa attività interattiva, verranno messe alla prova le nostre percezioni e quelle degli algoritmi. A cura di Fe Simeoni, Libera Università di Bolzano e EURAC Research.

Alternative bodies è un workshop di critical making, che utilizza materiali di riciclo. A cura di Collettivo Zig Zag, mentre Chi l’ha detto? sarà un confronto aperto per esplorare le sfumature di consenso, piacere e responsabilità. Non si parlerà solo del corpo ma anche della capacità di sentirsi al sicuro e del potere di fermarsi in qualsiasi momento. Fantasie Fuori Zona, infine, sarà una conversazione su autoerotismo, fantasie sessuali e desideri non convenzionali. A cura di Zona Franca.

Alle 20.30, 21.30 e 22.30, Sesso in natura, visita guidata alla scoperta di istinti e strategie per la sopravvivenza e la riproduzione di piante e animali, mentre alle 20.45 e alle 22, Versi perversi, con un Poetry Slam e un Open Mic Erotico. A cura di Trento Poetry Slam e Zona Franca.

Infine, la mostra: Com’eri vestita? Esposizione itinerante a cura di Amnesty International che espone abiti che non sono semplici indumenti, ma frammenti di storie reali.

(Fonte: MUSE)