Universo in 3D e la nuova mappa cosmica. Muta l’idea di spazio e tempo

Gli astronomi hanno completato la più grande mappa tridimensionale dell’universo mai costruita. È un risultato che non appartiene solo alla ricerca di frontiera, ma alla storia della conoscenza umana: un atlante cosmico composto da 47 milioni di galassie, realizzato in cinque anni grazie al DESI – Dark Energy Spectroscopic Instrument – illustrato nelle pagine di Science.

Questa mappa non è un semplice catalogo: è una ricostruzione dinamica dell’universo, un viaggio nel tempo profondo che permette di osservare come la materia si è distribuita e come l’universo si è espanso nel corso di miliardi di anni.

Il dato più sorprendente è il numero finale di galassie: 13 milioni in più rispetto alle stime iniziali. Un incremento reso possibile dalla straordinaria efficienza del DESI, che ha superato ogni aspettativa.

Cosa rende DESI così potente? 5.000 fibre ottiche controllate da robot che puntano simultaneamente altrettanti oggetti celesti; osservazioni rapidissime, con cicli di puntamento e acquisizione che durano pochi minuti; copertura estesa del cielo settentrionale, con una profondità temporale che permette di osservare galassie lontane fino a 11 miliardi di anni luce; precisione spettrale elevatissima che consente di misurare la distanza delle galassie con un margine di errore minimo.

Il risultato è una mappa 3D che mostra la rete cosmica: filamenti lunghi centinaia di milioni di anni luce, enormi vuoti quasi privi di galassie, pareti galattiche che si estendono come muraglie cosmiche. Una struttura che ricorda una spugna o una ragnatela, ma su scala inimmaginabile.

La mappa DESI non è una fotografia statica: è un archivio temporale. Ogni galassia osservata si trova a una distanza diversa, e quindi a un’epoca diversa della storia cosmica. Guardare lontano significa guardare indietro nel tempo.

Grazie a questa profondità temporale, gli astronomi possono: ricostruire l’evoluzione della distribuzione della materia; osservare come gli ammassi di galassie si sono formati e ingranditi; misurare la velocità di espansione dell’universo in epoche diverse;confrontare i dati con le previsioni del modello cosmologico standard.

È come avere un film dell’universo, non solo un singolo fotogramma.

DESI nasce per affrontare uno dei più grandi misteri della fisica moderna: l’energia oscura, la forza che accelera l’espansione dell’universo.

Cosa permette di fare la nuova mappa? Misurare con precisione le oscillazioni acustiche barioniche, una sorta di “righello cosmico” che permette di calcolare le distanze nell’universo; confrontare l’espansione osservata con quella prevista dai modelli teorici; verificare se l’energia oscura è costante nel tempo o se evolve; cercare eventuali segnali di nuova fisica, oltre il modello attuale.

Cosa succederà nei prossimi anni? DESI continuerà a osservare fino al 2028, ampliando ulteriormente il catalogo; la missione spaziale Euclid dell’Agenzia spaziale europea (ESA) fornirà una visione complementare, osservando miliardi di galassie con una precisione geometrica senza precedenti; il Vera Rubin Observatory (Cile) offrirà un monitoraggio continuo del cielo profondo.

Siamo all’inizio di un’era in cui l’universo diventa un laboratorio statistico, osservabile in 3D e in evoluzione.

La cosmologia non è un esercizio astratto: è il tentativo di rispondere a domande fondamentali: come si è formato l’universo e quale sarà il suo destino?

La mappa DESI non dà tutte le risposte, ma fornisce lo strumento più potente mai costruito per cercarle.

Primo Mastrantoni

presidente comitato tecnico-scientifico di Aduc