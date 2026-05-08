MUSE. Codici, ingranaggi e nuovi mondi. Alla scoperta dei grandi cambiamenti del 1500 

Musiche medievali, accampamenti, duelli e meridiane.

Sabato 9 maggio il MUSE – Museo delle Scienze di Trento entra nella macchina del tempo, destinazione ‘500, con il nuovo MUSE Party dal titolo “Codici, ingranaggi e nuovi mondi. Alla scoperta dei cambiamenti del 1500”.

Dalle 14 alle 19 il museo stesso, Palazzo delle Albere, il Giardino MUSE e gli Orti tematici ospiteranno esperienze immersive tra scienza e vita quotidiana del passato, in un viaggio tra invenzioni ed esplorazioni. Inserito nei Kid Pass Days, l’evento nasce in dialogo con la mostra “Il potere delle macchine”, aperta fino al 13 settembre a Palazzo delle Albere.

Il programma

Il programma si articolerà dalle 14 alle 19, tra MUSE, Palazzo delle Albere, Giardino MUSE e Orti tematici, dove il pubblico potrà muoversi liberamente. L’unico evento che si articolerà tra tutte le sedi sarà “Incursioni villiche musicali” dove artisti itineranti, tamburi, flauti e cornamuse, accompagneranno le visitatrici e i visitatori in un viaggio nel tempo fatto di suoni e suggestioni.

A Palazzo delle Albere sarà dato spazio alla creatività e alla scoperta. Con “Disegnare mappe, costruire mondi” si partirà dalla più antica pianta di Trento per creare una mappa personale che intreccia storia e immaginazione. Con “inPRESSIONI” si entrerà nel mondo della stampa a caratteri mobili, realizzando cartoline e segnalibri come ai tempi di Gutenberg. Il fascino della scienza prende forma in “Le strane macchine del dottor Mattioli”, una visita teatralizzata che conduce tra le invenzioni e le innovazioni del Cinquecento.

All’esterno, tra Giardino MUSE e Orti tematici, il passato prende vita con “Fai un tuffo nel passato”, una rievocazione storica tra accampamenti, fuochi e duelli che racconta la quotidianità di conti, artigiani e soldati. Con “Piante in viaggio”, invece, si seguirà il percorso di prodotti come patate, cacao e pomodori dal Nuovo Mondo fino alle nostre tavole, scoprendo come hanno trasformato l’alimentazione.

All’interno del MUSE, il programma prosegue con attività dedicate alla scienza e all’osservazione: “Dal gelso al filo di seta” accompagna alla scoperta del ciclo della seta, mentre con “Orologi solari” e “Che ore sono? Guarda il Sole!” si potrà costruire una meridiana, osservare il cielo e imparare a misurare il tempo.

I prossimi MUSE Party

Il calendario dei MUSE Party proseguirà anche nei mesi autunnali con due nuovi appuntamenti dedicati ai grandi temi della scienza e della natura.

Il 26 settembre 2026, dalle 14 alle 19, il museo ospiterà “Un mondo sommerso”, un viaggio tra gli adattamenti e gli equilibri della vita sott’acqua, per scoprire come organismi e ambienti acquatici convivono e si trasformano.

Il 28 novembre 2026, sempre dalle 14 alle 19, sarà la volta di “Un mosaico di vita”, un evento dedicato alla biodiversità e al suo valore, per riflettere sulla ricchezza degli ecosistemi e sull’importanza della loro tutela.

La mostra “Il potere delle macchine. Umanità, ambiente, tecnologia nel Trentino del Cinquecento”

La mostra “Il potere delle macchine. Umanità, ambiente, tecnologia nel Trentino del Cinquecento”, visitabile fino al 13 settembre 2026, conduce il pubblico nel cuore del XVI secolo, quando ingegno umano e progresso tecnologico iniziarono a trasformare profondamente la società.

Il percorso espositivo presenta una selezione di strumenti scientifici, meccanismi e manufatti originali del Cinquecento, provenienti da oltre quindici prestigiose istituzioni museali europee. Dall’astronomia alle prime tecniche di stampa, dalle esplorazioni geografiche all’attività mineraria, fino alla vita quotidiana e all’evoluzione delle armi da fuoco, la mostra offre uno sguardo ampio e affascinante su un’epoca di grandi cambiamenti.

L’esposizione si inserisce nell’Anno dei Musei dell’Euregio 2025, seconda edizione del progetto culturale transfrontaliero dedicato al cinquecentesimo anniversario dei moti contadini tirolesi del 1525.

(Fonte: MUSE)