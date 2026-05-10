Benacvs Rally, Bottoni e Peruzzi dominano ancora: terza vittoria consecutiva

Federico Bottoni e Sofia Peruzzi si confermano i padroni del Benacvs Rally. Il pilota veronese e la navigatrice vicentina hanno conquistato la ventesima edizione della gara organizzata da Daytona Race, imponendosi per la terza volta consecutiva sulle strade di casa a bordo della Skoda Fabia RS Rally2/R5.

La coppia ha costruito il successo vincendo quattro delle sei prove speciali disputate, confermando i favori del pronostico e lasciando poco spazio agli avversari. “Siamo molto felici di questo risultato – ha dichiarato Bottoni – è stata una bella gara e dobbiamo fare i complimenti agli organizzatori per aver introdotto anche due prove nuove”. Tra i tratti più apprezzati dal pilota veronese anche la speciale di Ala e la Fosse-Peri in discesa, considerate impegnative ma spettacolari.

Alle spalle dei vincitori ha chiuso Michele Degani con Alessandro Mattioda, anch’essi su Skoda Fabia RS. L’equipaggio veronese è stato l’unico a riuscire a contendere parzialmente il primato a Bottoni, firmando il miglior tempo nella prima e nell’ultima prova speciale. Un risultato accolto con soddisfazione dallo stesso Degani, rientrato alle competizioni dopo mesi di stop.

Terzo gradino del podio per il bresciano Alberto Dall’Era insieme a Luca Beltrame, anche loro al volante di una Skoda Fabia RS Rally2/R5. Per Dall’Era si è trattato di un ritorno alle gare dopo l’ultima partecipazione al 1000 Miglia dello scorso anno.

Ai piedi del podio ha terminato il trentino Fabrizio Ferrari, navigato da Michela Jessica Perli, mentre la top five è stata completata dagli scaligeri Stefano Righetti e Diego Rossi sulla Toyota Yaris GR Rally2/R5, vettura con cui hanno provato a interrompere il dominio Skoda.

Nel Rally Benaco Storico, invece, è arrivato il terzo successo consecutivo per Bernardino Marsura e Beatrice Croda. Il pilota trevigiano ha dominato la gara storica con la sua Porsche 911 Carrera RS, vincendo cinque delle sei prove speciali e aggiudicandosi anche il 2° Raggruppamento.

Secondo posto assoluto per Mattia Bombieri e Linda Tripi su BMW M3, mentre il podio è stato completato dai veronesi Gianfranco Panato e Alberto Albieri, protagonisti di una rimonta dopo alcuni problemi tecnici accusati nel corso della gara.

La manifestazione ha coinvolto diversi comuni tra Veneto e Trentino, richiamando un pubblico numeroso e trasversale. Particolarmente apprezzato anche il debutto del passaggio nel comune di Ala durante la serata inaugurale del venerdì.

A colpire, nel racconto finale degli organizzatori e delle istituzioni presenti, è stato anche un piccolo episodio raccontato dal sindaco di Brentino Belluno, Massimo Zanga: un anziano del paese, che da tempo non usciva di casa, si sarebbe fatto accompagnare a bordo strada pur di assistere al passaggio delle vetture. “Questa è la magia del rally”, ha commentato il primo cittadino.