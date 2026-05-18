Giovedì 21 maggio la presentazione di “55 proiezioni di luce e oscurità” di Lorenzo Conzatti

Giovedì 21 maggio, alle 18, nella sala Affreschi della Biblioteca comunale di via Roma, si terrà la presentazione del libro 55 proiezioni di luce e oscurità di Lorenzo Conzatti.

Il volume raccoglie i componenti poetici che raccontano il viaggio di un’anima divisa tra luce e ombra, speranze e ferite, in un equilibrio costante tra dimensione intima e risonanza universale. Nei versi affiorano la rabbia e la fragilità, la forza degli affetti e dell’amore che rigenera e purifica, ma anche voci collettive che raccontano bullismo, violenza, conflitti e desideri di pace.

Ogni poesia è una proiezione, un frammento che mostra come luce e oscurità non siano opposti inconciliabili, ma parti intrecciate dell’esistenza e dello spirito di tutti noi. Anche la società e il mondo vengono riletti attraverso questo dualismo, dove bianco e nero si sfiorano, si scontrano e infine si ricompongono in una perfetta armonia.

A dialogare con l’autore sarà Giulio Pooli. L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

(Fonte e per informazioni Comune di Trento)