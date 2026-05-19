Trasporto pubblico in Trentino a 20 euro per l’estate

Un abbonamento estivo a 20 euro per viaggiare su autobus urbani ed extraurbani, treni locali e servizi funiviari provinciali in tutto il Trentino. È la misura annunciata dalla Giunta provinciale per il trimestre giugno-agosto, con attivazione a partire dal 1° giugno.

L’iniziativa, presentata dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti insieme al vicepresidente Achille Spinelli, nasce come intervento a sostegno dei cittadini in una fase segnata dall’aumento dei costi energetici e del carburante. L’obiettivo è alleggerire le spese delle famiglie e, al tempo stesso, incentivare l’uso del trasporto pubblico.

Il titolo di viaggio costerà 20 euro complessivi e sarà valido per l’intero trimestre estivo. Potrà essere utilizzato su bus urbani ed extraurbani, treni locali e funivie provinciali. L’abbonamento è rivolto in particolare ai cittadini che non possiedono già un abbonamento: per gli studenti è infatti già prevista una tariffa a 20 euro, mentre per gli over 70 in Trentino il servizio è gratuito.

L’acquisto potrà essere effettuato presso le biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia a partire dal 1° giugno. Per chi è già titolare di abbonamenti semestrali o annuali che coprono il trimestre estivo, o una parte di esso, sono previste forme di rimborso proporzionale.

Secondo quanto illustrato dalla Provincia, la spesa stimata per finanziare l’iniziativa è di circa un milione di euro al mese per l’intero trimestre, anche se il budget definitivo dipenderà dalla risposta degli utenti.

Fugatti ha definito la misura un aiuto concreto per le famiglie e un’occasione per avvicinare al trasporto pubblico anche chi normalmente utilizza il mezzo privato.