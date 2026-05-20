Bici in città, 948 studenti in piazza Mostra a Trento

Quasi mille studenti in sella per imparare a muoversi in sicurezza sulle due ruote. Prosegue fino a venerdì 22 maggio, in piazza Mostra a Trento, l’iniziativa “Bici in città”, promossa dalla Polizia locale per avvicinare bambini e ragazzi all’uso corretto della bicicletta.

Il progetto coinvolge 948 studenti di diciotto istituti, tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le attività sono iniziate l’11 maggio e si svolgono in un’area transennata e appositamente allestita, dove le classi possono esercitarsi con il supporto degli agenti.

A disposizione ci sono sessanta biciclette di diverse misure. Ogni classe partecipa a una sessione pratica di circa un’ora, nelle fasce orarie dalle 8 alle 12.35 e dalle 14 alle 15.50. L’obiettivo è permettere agli studenti di prendere confidenza con il mezzo, imparando regole di comportamento e attenzione negli spostamenti urbani.

Il percorso pratico è stato preceduto da incontri teorici nelle scuole. Otto agenti della Polizia locale, di cui sette volontari, hanno illustrato ai partecipanti il corretto utilizzo della bicicletta e le principali regole per circolare in sicurezza.