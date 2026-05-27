Trento. Biblioteca Vivente: giovedì 28 maggio l’iniziativa dedicata alla salute mentale

La Biblioteca comunale di Trento, in collaborazione con il servizio Salute mentale di Trento dell’Asuit e con l’associazione Il Cerchio Fareassieme, propone una nuova edizione della Biblioteca Vivente.

L’iniziativa, in programma giovedì 28 maggio dalle 16 alle 19 nella sede centrale di via Roma, si pone in linea con l’approccio del “fare assieme” che valorizza il contributo e l’esperienza di tutti, utenti, familiari e professionisti che operano nel campo della salute mentale, riconoscendo e valorizzando le risorse di ognuno e promuovendo il benessere attraverso la condivisione e il supporto fra pari.

La Biblioteca Vivente è un metodo innovativo e concreto, nato in Danimarca negli anni Ottanta, per superare pregiudizi e stereotipi legati a temi sensibili attraverso l’incontro diretto tra persone e la conoscenza reciproca.

Giovedì 28 maggio, entrando in biblioteca, i lettori non troveranno libri da sfogliare ma persone che hanno scelto di raccontare la propria personale esperienza di sofferenza psichica, offrendo uno spazio di dialogo e di comprensione della complessità dei vissuti e delle loro storie. Nel corso del pomeriggio sarà possibile scegliere da un apposito espositore il “libro vivente” che si desidera “leggere”, ovvero una persona disponibile a condividere il proprio racconto. L’incontro avviene sedendosi accanto al narratore: dopo un primo momento di ascolto, il lettore potrà porre domande, condividere riflessioni o semplicemente lasciarsi guidare dal racconto, sempre nel rispetto reciproco.

Ogni conversazione dura circa venti minuti e permette di avvicinarsi a esperienze e vissuti che spesso restano ai margini, contribuendo a ridurre lo stigma che ancora accompagna molte condizioni legate alla salute mentale.

Al termine del colloquio, i partecipanti potranno lasciare un commento nella bacheca delle recensioni, restituendo impressioni e pensieri nati dall’incontro.

(Fonte e per informazioni: Biblioteca – Comune di Trento)