MUSE. PlayMUSE e Balloon Festival: dal 3 al 7 giugno

Torna al MUSE – Museo delle Scienze, PlayMUSE, l’evento dedicato al mondo dei giochi da tavolo e di ruolo, giunto quest’anno alla sua settima edizione, proposto da MUSE in collaborazione con l’associazione Volkan.

Domenica 7 giugno, un’intera giornata all’insegna del gioco, della creatività e dell’immaginazione, con decine di attività pensate per appassionate e appassionati di tutte le età.

L’edizione 2026 si interseca con la prima edizione del Balloon Festival, nel vicino giardino del quartiere delle Albere e propone un programma sempre più ricco, tra sessioni di giochi di ruolo, giochi da tavolo, esperienze immersive, escape room, attività dal vivo e dimostrazioni speciali. La presenza del Balloon Fest vedrà la proposta di alcune attività educative a tema volo, curate dal MUSE e dal Museo storico – Museo G. Caproni.

Tra le novità, la tappa del Tour Iconico di Kid Pass domenica 7 e le giornate di avvicinamento a PlayMUSE il 3,4,5 e 6 giugno, con spazi di gioco inseriti nella tradizionale programmazione di attività del museo. E poi un grande evento speciale, che vedrà lo svelamento di uno spettacolare modello LEGO in scala del MUSE, opera degli appassionati di Dolomites Bricks.

L’ingresso al museo e alle sue attività sarà gratuito per tutto il weekend.

In merito alle iniziative è intervenuto direttamente, Christian Lavarian del MUSE, affermando: “Ogni anno PlayMUSE cresce, con attività e proposte sempre nuove. L’edizione 2026 proporrà decine e decine di attività diverse, pensate per ogni target di età e interesse: il pubblico troverà quasi duecento postazioni in cui giocare. Giochi da tavolo, speed games ed escape room, giochi di ruolo dal vivo e giochi tradizionali, il colore dei cosplayer: sarà un’occasione indimenticabile per stare assieme giocando, trascorrendo una giornata all’insegna del divertimento intelligente. Quest’anno ritorna gradito ospite il Kid Pass Tour con tante divertenti proposte per i più piccoli e il magnifico spettacolo del Gruffalò. La presenza del Balloon Fest ci darà inoltre l’occasione per parlare dei temi legati al volo attraverso il gioco. Infine, nella giornata del 7 giugno, un evento imperdibile per tutti gli appassionati: alle ore 11.00 verrà svelato lo spettacolare modello LEGO in scala del MUSE realizzato dai costruttori di Dolomites Bricks, che resterà esposto al museo durante tutta l’estate”.

IL PROGRAMMA

Il 3 giugno 2026 dalle 18 alle 24 al MUSE, Volkan propone giochi di ruolo per inventare storie, con regole e ruoli definiti, creare personaggi e situazioni sempre diverse, costruire una storia condivisa che ci vede protagonisti. Il 4 giugno dalle 20 alle 24 saranno protagonisti i giochi da tavolo con i temi più diversi, entusiasmanti ambientazioni e sfide agguerrite.

Il 5 giugno 2026 dalle 14 alle 18, l’attività si trasferisce a Palazzo delle Albere, con Mettiti in gioco, giochi astratti e giochi da tavolo per dare vita a sfide memorabili con Quoridor, Quattro, Pylos e tanti altri giochi.

Il 6 giugno 2026, dalle 14 alle 18, spazio invece ai Giochi in volo, in occasione del Balloon Festival. Dalla precisione di un atterraggio di linea in Sky Team alle rotte selvagge del Nord America in Yukon Airways, fino alle scorribande piratesche tra le nuvole di Libertalia, per mettersi alla prova come pilota, corriere dei cieli o ammiraglio di vascelli volanti: coordinazione, strategia e spirito d’avventura saranno le chiavi per dominare l’aria.

Il 6 giugno 2026, in occasione del Balloon Fest, oltre a una proposta sull’intera giornata di attività creative, performance artistiche e approfondimenti sulla fisica e la storia del volo per tutti e tutte, dalle 14 alle 18, spazio ai Giochi sul volo. Dalla precisione di un atterraggio di linea in Sky Team alle rotte selvagge del Nord America in Yukon Airways, fino alle scorribande piratesche tra le nuvole di Libertalia, per mettersi alla prova come pilota, corriere dei cieli o ammiraglio di vascelli volanti: coordinazione, strategia e spirito d’avventura saranno le chiavi per dominare l’aria.

Il 7 giugno, ecco il vero e proprio programma di PlayMUSE, con il museo letteralmente invaso da centinaia di giochi di tavolo e di ruolo, con tanta immersività e interazione: moltissimi eventi diversi selezionati per target, temi e durata diversa e con tante affinità al mondo della scienza. Tra le proposte, sessioni di giochi di ruolo, giochi da tavolo disponibili per il pubblico, giochi di ruolo dal vivo, demo e attività educative dagli ospiti, Escape Room, tornei e attività a squadre, aree tematizzate e spazi per il gioco libero e molto altro ancora.

E alle 11.00 l’inaugurazione del modello LEGO in scala del MUSE, con la partecipazione dei costruttori e progettisti di Dolomites Bricks.

Come da tradizione, l’evento PlayMUSE ospiterà sia aree tematizzate dedicate a giochi e attività specifiche che un’ampia sezione di gioco libero dove sarà possibile scegliere tra numerosi giochi da tavolo, partecipare alla “prova del dado” oppure richiedere una sessione di gioco di ruolo ai master presenti.

Tante proposte speciali sono offerte invece dal Kid Pass Tour iconico 2026 il viaggio culturale dedicato alle famiglie che attraversa l’Italia da nord a sud con eventi speciali all’insegna dell’edutainment. Dalle 11 alle 18.30, giochi, laboratori e tanto altro. Per l’occasione il museo avrà un ospite speciale, il Gruffalò, il celebre personaggio creato dall’autrice britannica Julia Donaldson e dall’illustratore tedesco Axel Scheffler. Ci sarà l’opportunità di incontrarlo dal vivo, scattare una foto insieme e scoprire la sua storia attraverso una speciale lettura animata, per allenare il coraggio con humor, arguzia e tanto divertimento.

Per tutto il pomeriggio del 7 giugno, intrattenimento e una merenda sana e gustosa sono offerti da Melinda e dalla sua Mascotte.