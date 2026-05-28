Viaggio dentro la glaciazione più lunga e misteriosa della storia del pianeta. La Terra seppe respirare a scatti

C’è un momento, nella storia profonda della Terra, in cui il mondo sembra impazzire. È il Neoproterozoico (da 1000 a 541 milioni di anni fa), un’epoca remota in cui i continenti vagano come isole erranti e la vita, ancora semplice, tenta di sopravvivere in un pianeta che cambia umore con durezza. Tra tutti gli eventi di quel tempo, uno domina come un enigma: la glaciazione Sturtiana.

Immaginate un pianeta che resta intrappolato nel ghiaccio non per millenni, non per milioni di anni, ma per cinquantasei milioni di anni. Un tempo così lungo da sembrare impossibile perfino per la geologia. Eppure, le rocce parlano chiaro. Il problema è che i modelli classici — la Terra trasformata in una “Palla di Neve” immobile, avvolta da un ghiaccio globale — non reggono. Nessun modello riesce a far durare un congelamento totale così a lungo senza che il pianeta si scongeli o collassi, evidenzia la rivista scientifica Pnas.

È qui che entra in scena una nuova idea, nata dall’incrocio tra geochimica, modellistica climatica e un pizzico di immaginazione scientifica. Un’ipotesi che non solo spiega la durata dello Sturtiano ma lo trasforma in qualcosa di molto più dinamico e inquietante.

Tutto comincia con un nome che sembra uscito da un romanzo fantasy: la provincia ignea di Franklin. Un’immensa regione vulcanica, oggi sepolta e frammentata, che 720 milioni di anni fa liberò nel mondo quantità colossali di rocce fresche, pronte a reagire con l’atmosfera.

Quando queste rocce iniziarono a degradarsi, assorbirono CO2 come una spugna. E la Terra, privata del suo mantello protettivo di gas serra, scivolò nel gelo. Ma non si fermò lì.

Secondo il nuovo modello climatico, la degradazione di Franklin non fu un semplice interruttore che spense il clima: fu un metronomo instabile, capace di far oscillare il pianeta tra due estremi opposti.

Il modello suggerisce che durante lo Sturtiano la Terra non rimase congelata in un unico stato. Al contrario, entrò in un regime di ciclo-limite: un’alternanza lenta ma inesorabile tra stati “Palla di Neve”, con oceani sigillati da chilometri di ghiaccio e stati serra, in cui l’accumulo di CO2 sotto la coltre glaciale esplodeva in un disgelo catastrofico.

Un pianeta che respira a scatti, che passa dal silenzio bianco al vapore tropicale, e poi di nuovo al silenzio. Un pendolo climatico che oscilla per decine di milioni di anni, mantenuto in movimento proprio dall’alterazione chimica delle rocce vulcaniche.

Questa danza risolve il mistero della durata: non una glaciazione unica e immobile, ma una sequenza di congelamenti e disgeli, ciascuno alimentato dal precedente.

E la biosfera? Come può la vita resistere a un pianeta che si congela e si scongela come un gigantesco polmone geologico?

Il modello prevede un elemento cruciale: l’ossigeno atmosferico che rimane stabile. Nonostante i cicli estremi, l’atmosfera non collassa. Questo significa che i microbi fotosintetici — i veri protagonisti del Neoproterozoico — trovano rifugi, nicchie, crepe nel ghiaccio, zone costiere temporaneamente libere. La vita non solo sopravvive: prepara il terreno per l’esplosione evolutiva successiva.

Alla fine dello Sturtiano, quando il pendolo si ferma e la Terra esce definitivamente dal gelo, il pianeta non è più lo stesso. I cicli estremi hanno rimescolato oceani, nutrienti, atmosfera. Hanno scolpito un mondo pronto per la rivoluzione successiva: l’ascesa degli omplessi.

La glaciazione più lunga della storia non è stata un blocco, ma un battito. Un ritmo lento, profondo, che ha scandito la trasformazione del pianeta.

E, in quel respiro alternato tra ghiaccio e fuoco, la Terra ha imparato a diventare il mondo che conosciamo.

Primo Mastrantoni

presidente comitato tecnico-scientifico di Aduc