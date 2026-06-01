Figli maggiorenni e mantenimento: quando l’obbligo dei genitori finisce

Una recente sentenza del Tribunale di Salerno (n. 2319 del 14 aprile 2026) ribadisce un principio importante in materia di diritto di famiglia: il figlio maggiorenne che entra concretamente nel mondo del lavoro perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori, anche se la retribuzione iniziale è modesta.
Secondo i giudici, l’obbligo di mantenimento non termina automaticamente con il compimento dei 18 anni, ma continua finché il figlio non raggiunge una reale indipendenza economica. Tuttavia, tale obbligo non può protrarsi senza limiti e deve essere valutato caso per caso, considerando età, percorso formativo, impegno nella ricerca di un lavoro e comportamento complessivo del figlio dopo la maggiore età.
La decisione chiarisce che basta l’effettivo ingresso nel mercato del lavoro, con una prima esperienza retribuita idonea a valorizzare la capacità professionale acquisita, per far cessare il diritto al mantenimento. Inoltre, un’eventuale successiva perdita dell’occupazione non fa “rivivere” automaticamente l’obbligo economico del genitore.
Il Tribunale sottolinea anche che il figlio adulto deve dimostrare di essersi attivato concretamente per trovare un’occupazione adeguata alle opportunità offerte dal mercato, eventualmente ridimensionando aspettative e aspirazioni personali.
Resta fermo che, nei casi di reale stato di bisogno, può permanere il diverso obbligo degli alimenti, destinato però a garantire soltanto le esigenze essenziali di vita e non il mantenimento del precedente tenore economico familiare.
La pronuncia conferma dunque un orientamento ormai consolidato: il mantenimento dei figli maggiorenni non può trasformarsi in una forma di sostegno indefinito, ma deve accompagnare un serio percorso verso l’autonomia personale e lavorativa.