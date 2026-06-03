“La danza del lupo” di Giuseppe Festa

IL LIBRO

Nei boschi dei Monti Sibillini il corpo di una giovane biologa viene trovato in fondo alla tana di un lupo. L’autopsia rivela un dettaglio capace di mettere in crisi ogni spiegazione.

Le indagini vengono affidate ad Alma Rovere, una giovane poliziotta con una rarissima anomalia neurologica: l’ipertimesia, o memoria assoluta. Ogni parola, gesto e particolare che vede o sente resta impresso nella sua mente per sempre.

Una capacità investigativa straordinaria, e insieme una condanna. Mentre l’assassino si muove tra i boschi in un gioco crudele che intreccia morte, natura e lupi, Alma intuisce che la chiave del caso potrebbe non nascondersi solo nel fitto della foresta, ma nei meccanismi della memoria e nelle zone d’ombra della propria mente.

Un thriller ambientato in un paesaggio aspro e simbolico, dove la natura non è semplice sfondo ma presenza viva, e dove l’indagine esplora il sottile confine tra istinto e coscienza.

L’AUTORE

Giuseppe Festa (Milano, 1972) è laureato in Scienze Naturali e si occupa di educazione ambientale. Per Salani ha pubblicato vari libri per ragazzi, tra cui Il passaggio dell’orso (2013), L’ombra del gattopardo (2014), La luna è dei lupi (2016), Cento passi per volare (2018) e I lucci della via Lago (2021). Con Garzanti ha pubblicato I figli del bosco (2018). Ha collaborato con “National Geographic”,

“Corriere della Sera” e la “Repubblica”. Nel 2022 è uscito per Longanesi il suo primo thriller, Una trappola d’aria, con cui ha conquistato pubblico e critica.

(Fonte e photocredit: Longanesi)