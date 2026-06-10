IA e banche: risparmiatori più veloci ma meno tutelati?

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le persone gestiscono le proprie finanze, risparmiano, chiedono prestiti e si informano. Potrebbe rendere la finanza più veloce, più economica e persino più personalizzata. Ma se i risparmiatori non riescono a comprendere le decisioni, a contestare gli errori o a parlare con una persona in caso di problemi, la finanza “intelligente” potrebbe semplicemente diventare un modo più efficiente per frustrare le persone.

L’intelligenza artificiale non è una novità per i servizi finanziari. Gli istituti di credito la utilizzano da anni dietro le quinte nel trading algoritmico, nella valutazione del rischio, nelle decisioni di credito e nel rilevamento delle frodi. E’ cambiata invece la visibilità. L’IA oggi è nella vita quotidiana dei consumatori, con milioni di persone che la utilizzano per orientarsi nelle decisioni finanziarie.

Secondo Bankitalia e Mckinsey circa il 34% dei risparmiatori si affida all’AI generativa per ottenere consigli sugli investimenti.

L’intelligenza artificiale sta trasformando il settore bancario italiano più velocemente di qualsiasi altra tecnologia degli ultimi vent’anni.

Secondo l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), oltre il 60% degli istituti di credito italiani ha avviato almeno un progetto IA nel 2025.

Con l’entrata in vigore dell’AI Act europeo nel 2024-2025, i sistemi di IA ad alto rischio sono soggetti a obblighi di trasparenza e diritto alla spiegazione. Ma la distanza tra norma e pratica quotidiana rimane ampia.

Questi dati sono importanti perché uno dei maggiori problemi nel settore della finanza al dettaglio non è semplicemente la mancanza di prodotti, ma la scarsa capacità dei risparmiatori di gestire scelte complesse. Molti non cambiano fornitore o non cercano prodotti finanziari migliori perché hanno poco tempo, poca attenzione e poche competenze. Inoltre, potrebbero trovare il cambio di fornitore costoso o scomodo, confrontare solo un numero limitato di fattori e rimanere con opzioni poco vantaggiose perché le alternative sembrano troppo complesse. L’intelligenza artificiale potrebbe essere d’aiuto traducendo il gergo tecnico, confrontando i prezzi, segnalando i rischi e semplificando il passaggio a un nuovo fornitore, o aiutando a porre le domande giuste.

Questi vantaggi, però, potrebbero trasformarsi in rischi quando l’intelligenza artificiale o i sistemi bancari automatizzati prendono decisioni senza fornire spiegazioni chiare. La vera prova è la responsabilità. Una risposta che arriva più velocemente ma è di parte, opaca o impossibile da contestare non rappresenta un servizio migliore. Le aziende sono responsabili dei danni ai consumatori derivanti dall’IA. Per cui gli istituti di credito sono responsabili se non adottano misure ragionevoli per monitorare i rischi legati all’IA.

L’intelligenza artificiale può migliorare i servizi finanziari solo se la velocità sarà accompagnata da equità, chiarezza e responsabilità. Quando qualcosa va storto, i risparmiatori non dovrebbero rimanere intrappolati in un ciclo automatizzato. Hanno bisogno di una spiegazione chiara, di poter parlare con il team umano giusto e di una soluzione equa per rimediare.

Se utilizzata correttamente, l’intelligenza artificiale può diventare un vero bene pubblico. Ma se fornisce decisioni istantanee senza spiegazioni, risposte automatizzate senza supporto umano o efficienza senza responsabilità, non migliorerà il settore finanziario. Semplicemente, renderà più rapido un servizio scadente.

Vincenzo Donvito Maxia

Presidente ADUC