Oltre mille persone di corsa per commemorare “l’Adige”

5 o 10 km per la corsa non competitiva che ha coinvolto oltre mille persone. I runner si sono radunati domenica 7 giugno in Piazza Duomo a Trento, dove – fin dal mattino – è stato allestito il villaggio che ha dato il via all’Adige Run. La manifestazione podistica non competitiva è stata organizzata per celebrare gli 80 anni del quotidiano trentino, appunto “l’Adige”.

Partenza ed arrivo in Piazza Duomo per due percorsi che si sono uniti fin al Ponte Cavalleggeri, da cui a destra la corsa breve rientrava in centro, dritta, la corsa lunga, puntava al Muse e ritorno. Un serpentone bianco, date le magliette per l’evento, ha dato il via a una manifestazione che – si conta – potrà ripetersi anche in futuro. Come ha detto il direttore de “l’Adige” Pierluigi Depentori, grande è stata la soddisfazione nel vedere runner, famiglie, camminatori e gruppi in un completo tutto esaurito.

Un serpentone bianco in città

Il giornale ha regalato anche un opuscolo con i titoli principali del quotidiano, riassunti anno per anno, per l’80esimo anniversario. Il quotidiano storicamente accompagna la lettura dei fatti ormai da tre generazioni, di lettori, avventori dei bar e abbonati. Ora anche on line.

La corsa è stata molto bella perché la giornata ha consentito un ampio spazio di interpretazione del percorso, anche chi non ha voluto correre o non ha potuto, se l’è comunque goduta molto.

Team e organizzatori

L’organizzazione tecnica è stata curata dagli A.S.D. Pacers gli originali – Volontari del sorriso, main sponsor Bts – Banca Trentino Südtirol, grazie all’impegno del presidente Giorgio Fracalossi.

Il quotidiano ha coinvolto numerosi sponsor: il Consorzio Melinda SCA, essebie, Zuccari srl, MANIVA SPA, Abbasciano, Gruppo Barchetti, Monti Trentini LLc. Media partner Radio Dolomiti con Francesca Bertoletti e Michelangelo Felicetti, MediaAlpi Pubblicità, Tv33, Trentino Mese. All’evento ha preso parte la redazione, rappresentata da moltii collaboratori, fotografi Daniele Panato e Daniele Mosna. L’attuale gruppo editoriale e l’attuale gruppo di diffusione era presente anche nella gara, in rappresentanza del quotidiano. MC