Tassi BCE. Unc: “Rialzo scelta giusta anche se dolorosa”

“Una scelta giusta e condivisibile, anche se dolorosa”

Ad affermarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori commentando la decisione della Bce di alzare i tassi di riferimento.

Proseguendo nel suo intervento, Dona, ha poi ulteriormente specificato: “Certo è una pessima notizia per chi ha un mutuo a tasso variabile, ma è ancora peggio la stangata che stanno avendo le famiglie per via dell’aumento del costo della vita. L’inflazione, come diceva Einaudi, è la più iniqua delle tasse e per questo deve restare il faro guida delle decisioni della Bce. Andava evitato l’errore di intervenire in ritardo come successo quando è scoppiata la guerra in Ucraina. La guerra in Iran sta facendo decollare i prezzi, saliti del 2% in appena 3 mesi, da febbraio a maggio, pari a una stangata di 505 euro su base annua per una famiglia media”.

Infine, concludendo il suo intervento, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha evidenziato: “Ora però anche il Governo deve fare la sua parte. Non basta la riduzione delle accise sui carburanti. Deve ridurre le imposte sulle bollette della luce, altrimenti l’intervento della Bce sarà vanificato. Infatti, quella che stiamo subendo è un’inflazione importata, che deriva da problemi dal lato dell’offerta non della domanda, dovuta al caro beni energetici, e la via maestra per affrontare questa crisi non è la politica monetaria ma quella fiscale”.