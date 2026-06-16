Sanità trentina, nasce Pirol.e: dati e prevenzione in un clic

Avvicinare la sanità alla vita quotidiana dei cittadini, trasformando dati epidemiologici e informazioni scientifiche in contenuti chiari, accessibili e utili. È l’obiettivo di Pirol.e, il nuovo progetto digitale presentato dall’Assessorato alla salute, politiche sociali e cooperazione della Provincia autonoma di Trento.

Il nome richiama il dialetto trentino: “pirole” significa pillole. L’idea è quella di offrire pillole di salute, informazione e prevenzione, con un linguaggio semplice e vicino alla comunità.

Pirol.e nasce come ecosistema digitale dedicato alla comunicazione sanitaria. Non si limita a pubblicare numeri e statistiche, ma punta a trasformarli in racconti comprensibili, infografiche, contenuti visivi e indicazioni pratiche per orientare le scelte quotidiane dei cittadini.

Alla presentazione erano presenti l’assessore provinciale Mario Tonina, il dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali Andrea Ziglio, il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Antonio Ferro e Roberto Locatelli, managing partner e founder di Frontier, l’agenzia che ha curato progettazione e realizzazione del progetto.

La filosofia alla base di Pirol.e è quella del cosiddetto “data humanism”: il dato non viene presentato come un numero freddo, ma come parte di una narrazione capace di generare consapevolezza. L’obiettivo dichiarato è rendere più diretto il rapporto tra istituzioni sanitarie, professionisti e cittadini.

La prima edizione della piattaforma è dedicata alla prevenzione e agli stili di vita. Il percorso si concentra su quattro ambiti centrali per la salute della popolazione: attività fisica, alimentazione, consumo di alcol e tabagismo.

I dati fotografano una realtà complessa. Secondo quanto riportato nel progetto, il 67% della popolazione adulta trentina è attiva, quota che scende al 54% tra gli anziani. Sul fronte dell’alimentazione, il report segnala 156 mila trentini in sovrappeso e 41 mila persone con obesità, su un totale di circa 546 mila abitanti.

Il consumo di alcol resta uno degli aspetti più delicati: 117 mila adulti consumano alcolici con modalità definite a rischio, pari a circa un trentino su tre. Per il tabagismo vengono indicati circa 74 mila fumatori e fumatrici tra i 18 e i 69 anni, pari al 21% della popolazione in quella fascia d’età.

Pirol.e non vuole però limitarsi alla fotografia dei problemi. All’interno del portale trovano spazio interviste a specialisti, consigli pratici su come smettere di fumare, indicazioni per migliorare l’alimentazione e suggerimenti per aumentare il movimento quotidiano. Una parte del progetto è dedicata anche al contrasto dei falsi miti più diffusi in tema di salute.

Il progetto avrà anche una declinazione social, con un profilo Instagram dedicato pensato per tradurre i contenuti principali in pillole visive più immediate. Accanto alla dimensione social, il sito offre un canale di contatto diretto con la redazione attraverso un modulo dedicato.