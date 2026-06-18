Cinema al Parco a Lavis: serate gratuite per famiglie dal 24 giugno al 2 settembre

Torna a Lavis l’appuntamento estivo con Cinema al Parco, la rassegna di cinema all’aperto promossa dal Comune di Lavis e da Lavis Giovani. Dal 24 giugno al 2 settembre 2026 sono in programma tredici serate gratuite pensate per bambini, ragazzi e famiglie, con proiezioni alle ore 21.

Il cuore della rassegna sarà l’Anfiteatro del Parco Urbano di Lavis, che ospiterà la maggior parte degli appuntamenti. Il programma alternerà grandi classici dell’animazione e titoli più recenti, con una selezione costruita per parlare a pubblici diversi: dai bambini che scopriranno queste storie per la prima volta agli adulti che ritroveranno film legati alla propria memoria familiare.

La rassegna sarà inaugurata il 24 giugno con Dragon Trainer, nella nuova versione live action. Tra i titoli in calendario ci sono anche Il Robot Selvaggio, Il Gatto con gli Stivali 2, Wall-E, Rapunzel, Il Viaggio di Arlo, Raya e l’Ultimo Drago, Spirit – Cavallo Selvaggio, Big Hero 6, Alla ricerca di Dory ed Encanto.

Non si tratta soltanto di una proposta di intrattenimento. Molti dei film scelti affrontano temi capaci di parlare contemporaneamente ai più piccoli e agli adulti: il viaggio come esperienza di crescita, la scoperta della propria identità, il rapporto con la perdita, l’amicizia e le forme di famiglia che vanno oltre i modelli tradizionali. È anche per questo che il cinema d’animazione continua a conservare un forte valore educativo e comunitario.

Accanto agli appuntamenti previsti all’Anfiteatro del Parco Urbano, Cinema al Parco farà tappa anche nelle frazioni con due serate speciali. Il 23 luglio, al Giardino Rodari di Pressano, sarà proiettato The Greatest Showman. Il 20 agosto, nel cortile della scuola Don Milani ai Felti, sarà invece la volta di Notte al Museo 3 – Il Segreto del Faraone.

La scelta di portare alcune proiezioni anche fuori dal centro di Lavis risponde alla volontà di avvicinare l’iniziativa alle diverse zone del territorio comunale, valorizzando spazi che normalmente restano più lontani dai principali appuntamenti estivi. L’obiettivo è fare della rassegna un’occasione settimanale di incontro, socialità e condivisione all’aperto.

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno annullati.

Il programma completo prevede: 24 giugno Dragon Trainer, 1 luglio Il Robot Selvaggio, 8 luglio Il Gatto con gli Stivali 2, 15 luglio Wall-E, 22 luglio Rapunzel, 23 luglio The Greatest Showman al Giardino Rodari di Pressano, 29 luglio Il Viaggio di Arlo, 5 agosto Raya e l’Ultimo Drago, 12 agosto Spirit – Cavallo Selvaggio, 19 agosto Big Hero 6, 20 agosto Notte al Museo 3 – Il Segreto del Faraone alla scuola Don Milani dei Felti, 26 agosto Alla ricerca di Dory e 2 settembre Encanto.