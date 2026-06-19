Trento. Sport nel verde: le attività in programma sabato 20 giugno

La settimana si chiude in movimento con le attività di Sport nel verde, l’iniziativa che anche questa estate porta nelle aree verdi cittadine numerose discipline sportive gratuite e aperte alla cittadinanza, offrendo occasioni di movimento e socialità per ogni fascia d’età.

La giornata di domani inizia al parco delle Albere dove, dalle 9.30 alle 10.30, si terrà la Camminata metabolica curata da Walk Love. L’attività è suddivisa in un riscaldamento iniziale, che pone attenzione alla respirazione e agli esercizi fondamentali, per poi partire con la camminata vera e propria, seguita da una fase di potenziamento e da una fase di rilassamento e meditazione finale, che si svolge a terra sul tappetino. La prenotazione è obbligatoria scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 329 1177246 ed è necessario portare il proprio tappetino, il punto di ritrovo è davanti alla Biblioteca Universitaria Centrale.

In occasione delle Feste Vigiliane, l’appuntamento con il softball, precedentemente previsto al Giardino Maria Teresa d’Asburgo, si sposta al parco delle Albere che, dalle 10 alle 18, per tutta la giornata si trasformerà in un campo da gioco dedicato a bambini e ragazzi che vogliono cimentarsi in questo sport. La partecipazione all’iniziativa, curata da Sport Senza Frontiere Trentino, è libera.

Si estende per tutto l’arco del giorno, dalle 10.30 alle 18.30, anche l’evento Bocce senza confini organizzato dalla Bocciofila ANA Trento Sud. In piazza Dante (punto di ritrovo nel prato di fronte al bar Liberty) grandi e piccini potranno cimentarsi nelle diverse specialità della Federazione Italiana Bocce, tra cui il beach bocce con l’utilizzo di bocce in plastica e resina e la pétanque con bocce metalliche.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, al parco di Mattarello ci sarà invece Beyblade x park experience, uno spazio dedicato all’apprendimento del funzionamento e delle regole delle trottole da combattimento. Verranno messe a disposizione arene ufficiali e l’attrezzatura per consentire ai partecipanti di provare il gioco, imparare le basi e partecipare a mini sfide e tornei dimostrativi non competitivi.

Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi in programma e sulle eventuali modifiche in caso di maltempo, si consiglia di consultare l’agenda eventi sul sito del Comune di Trento e contattare gli organizzatori delle attività.

(Fonte: Comune di Trento)