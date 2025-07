Trento. Sport nel Verde: gli appuntamenti della settimana

La settimana si apre all’insegna dell’energia e del vivere bene con Sport nel Verde, la rassegna che trasforma parchi e giardini cittadini in palestre naturali, aperte e gratuite per tutte le età. Un’occasione per sperimentare diverse discipline sportive e scoprire il piacere dello stare insieme all’aria aperta.

Lunedì 21 luglio

Al giardino di Canova tornerà l’appuntamento con “Isole di gioco” attività ludico-ricreativa pensata per i più piccoli. Dalle 10 alle 12 l’associazione Carpe Diem guiderà gruppi di bambini tra i 6 e i 10 anni potranno cimentarsi in giochi pensati per stimolare la creatività e la socialità.

Quando scende la sera, dalle 19.30 alle 20.30, il parco delle Albere ospiterà una sessione di Kung Fu – Qwan Ki Do aperta a tutti e condotta dall’associazione Rèn. In contemporanea, il giardino Ravina Itea si trasformerà in una pista sotto le stelle, dove la Pro loco Ravina condurrà una lezione di Zumba fitness.

Martedì 22 luglio

La giornata si aprirà alle 9 al parco Solženicyn (ex Santa Chiara), con una pausa di consapevolezza e respirazione. La cooperativa sociale Kaleidoscopio proporrà una sessione di Tai Chi – meditazione in movimento, dedicata alle persone con più di 65 anni. Un’attività che pone attenzione all’equilibrio e a movimenti lenti e ben calibrati. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

Di sera, dalle 19.30 alle 21, il giardino Ravina Itea sarà terreno di gioco per la pallacanestro giovanile femminile, guidata dall’associazione G.S. Belvedere, dove le ragazze potranno divertirsi e mettersi alla prova.

Mercoledì 23 luglio

E’ in programma un’attività per promuovere il benessere e il movimento consapevole. Dalle 17.30 alle 18.30, al giardino Massimiliano I d’Asburgo, nel quartiere Cristo Re, tornerà il percorso salute – ginnastica morbida, sempre a cura dell’associazione Rèn. Anche in questo caso l’attività è destinata in particolar modo alle persone con più di 65 anni.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono all’aperto, in sintonia con lo spirito della rassegna che invita a riscoprire i luoghi verdi come spazi di benessere e socialità. Il programma potrebbe subire variazioni: è consigliato consultare il sito ufficiale di Sport nel Verde oppure contattare l’ufficio sport ai numeri 0461 884012 – 884106. In caso di maltempo, le attività verranno annullate.

(Fonte: Comune di Trento)