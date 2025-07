Trento. Sport nel verde: calcio, roller, softball e ping pong nei parchi della città

Nuovi appuntamenti di Sport nel verde, la rassegna che per tutta l’estate anima i parchi cittadini con proposte motorie gratuite pensate per promuovere il benessere, l’inclusione e il movimento all’aria aperta

Nuovi appuntamenti di Sport nel verde, la rassegna che per tutta l’estate anima i parchi cittadini con proposte motorie gratuite pensate per promuovere il benessere, l’inclusione e il movimento all’aria aperta. Un’occasione per bambini, ragazzi e adulti di avvicinarsi a diverse discipline sportive in un contesto accogliente e informale.

Giovedì 3 e venerdì 4 luglio al giardino Giuseppe Scoz di via Dos Trento, dalle 9 alle 13, tornerà l’appuntamento con i “Tornei mundialiti di calcio” a cura dell’associazione Vela Piedicastello. L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, indipendentemente dal livello di gioco. Per facilitare la formazione delle squadre è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp al numero 328 8627354. Per partecipare è richiesto un abbigliamento sportivo (maglietta e pantaloncini leggeri) e scarpe da ginnastica. Non sono ammesse le scarpe da calcio.

Sempre giovedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30 al giardino Maso Ginocchio, sarà possibile provare i roller grazie all’associazione Sport senza frontiere Trentino. L’attività è gratuita ma si svolge solo su prenotazione, compilando il modulo online disponibile al seguente link. Gli istruttori forniranno i pattini (fino al numero 40), le protezioni e i caschetti, ma chi ha la propria attrezzatura può portarla.

Nel tardo pomeriggio, dalle 18 alle 19, sempre l’associazione Sport senza frontiere Trentino proporrà un’attività di avvicinamento al softball al giardino Solženicyn (ex Santa Chiara), aperta a bambini e ragazzi che vogliono provare questo sport di squadra divertente e dinamico.

La giornata si concluderà al giardino Ravina Itea con una coinvolgente lezione di zumba fitness, in programma dalle 19.30 alle 20.30, organizzata dall’Associazione pro loco Ravina. Un’occasione per muoversi a ritmo di musica in un contesto informale e rilassato.

Sabato 5 luglio, al giardino di Maso Smalz, dalle 10 alle 12, sarà possibile cimentarsi con il ping pong, ancora una volta con l’organizzazione di Sport senza frontiere Trentino. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione online, compilando il modulo disponibile al seguente link.

Sempre sabato, alla stessa ora, dalle 10 alle 12, il parco delle Albere ospiterà un incontro di movimento bioenergetico condotto dall’associazione Laboratorio di educazione al dialogo. Saranno proposte attività corporee ed espressive pensate per stimolare energia, consapevolezza ed emozioni, in un contesto di ascolto e benessere.

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita, è sufficiente presentarsi agli incontri con abiti comodi, scarpe da ginnastica e una borraccia d’acqua.

Gli appuntamenti si terranno all’aperto, offrendo all’intera cittadinanza l’opportunità di vivere i parchi come spazi di benessere, socialità e movimento.

Il programma potrebbe subire variazioni, si invita pertanto a consultare regolarmente il sito di Sport nel verde o telefonare all’ufficio sport ai numeri 0461 884012 – 884106.

In caso di maltempo, gli eventi saranno annullati.