Roller Freestyle, la Finale regionale allo Skatepark

Il 13 e il 14 aprile a Trento presso lo Skatepark si sono tenute le finali Regionali del Campionato di Roller Freestyle. I rollerblade sono i pattini in linea e sono nel tempo cresciuti sportivamente anche come disciplina. Riconosciuta e parte di una Federazione, la FISR ovvero Federazione Italiana Sport Rotellistici gestisce e promuove le attività rotellistiche in Italia. Il Roller Freestyle combina acrobazie, velocità e creatività, in una vasta gamma di trick ed evoluzioni emozionanti.

Le esibizioni e le premiazioni delle migliori prestazioni si sono svolte presso lo Skatepark in via Maso Smalz. L’organizzazione a livello regionale è coordinata pressoché in toto da un’organizzazione di volontariato, Easy Ramp, che ha sede a Mezzolombardo. L’associazione lavora in questo ambito sportivo a partire dal 2019. Sotto la presidenza di Geanina Stet che ha partecipato come atleta in rappresentanza dell’Italia al campionato del mondo World Roller Games tenutosi a Barcellona 2019, nella categoria femminile del Roller Freestyle.

I mondiali a Roma

“A Roma ci sono i Mondiali in Italia – a Settembre, dal 16 al 22 – di Roller Freestyle; per quanto riguarda il Trentino abbiamo come tesserati 130 ragazzi, lo sport è in enorme crescita e questa è la selezione Regionale trentina, dove abbiamo 54 atleti in gara, anche se ci sono delle regioni che cercano la qualifica qui. Nel campionato regionale si parte dai 4 anni ai 50 anni. Gli atleti sono divisi per categorie.”

“Le categorie di Federazione sono 5, dai Giovanissimi, Ragazzi, Juniores e Senior ai Master – ha detto Geanina Stet – alcuni atleti sono di interesse nazionale di cui in particolare due ragazzine che hanno raggiunto il Bronzo e l’Argento europeo in Portogallo. Il livello del Trentino è molto alto. A livello nazionale come società siamo una tra le prime, la scena sta spingendo.”

“Questo evento ha il patrocinio del Comune di Trento, all’interno del patto di collaborazione per lo Sport presso lo Skatepark, però la struttura è solo questa. Servirebbe una struttura indoor perché in inverno non è possibile allenarsi. Servirebbe una struttura per la preparazione invernale, che attualmente coinvolge moltissime persone. Ieri si sono effettuate delle gare con l’atleta più piccolo di 4 anni e il più grande è il papà. Si cerca di coinvolgere la famiglie per motivare allo sport come stile di vita sano, dinamico.”

La finale nazionale a Genova

Le fasi finali dei Campionati Italiani di Roller Freestyle si svolgeranno a Genova Prà presso lo Skate Park sviluppandosi su tre giorni durante il penultimo fine settimana di giugno. Tutte le ASD partecipanti potranno disporre di un gazebo a loro dedicato nella Hospitality Zone Sport Village.