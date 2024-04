TRENTO CALCIO FEMMINILE – TRIESTINA 5-1

Il Trento Calcio Femminile, impegnato per il 23° turno di Serie C Femminile, Girone B, strappa tre punti importantissimi in ottica classifica e per il morale del gruppo. Dopo due sconfitte, torna il sorriso, a pensarci ben cinque marcatrici diverse: Pisoni, Bertamini, Mascanzoni, Pavana e Chemotti. La triestina era andata in vantaggio con Capasso dopo un minuto, rimonta lampo delle gialloblù. L

Il primo tempo ha visto l’avvio sprint delle ospiti, che hanno segnato dopo 1′ di gioco. La rimonta è arrivata in breve: dopo le azioni di De Pellegrini e Mascanzoni, ma anche di Rosa (da segnalare la botta di Tonelli da quaranta metri, sulla cui ribattuta si era fiondata Rosa, salvo una miracolosa parata dell’estremo difensore ospite), è al 25′ che segna Pavana. Mascanzoni prova l’azione personale ma viene fermata con un fallo, dalla cui ottima punizione, calciata da Baldo, segna proprio Pavana di testa. Dopo altri 20′ di gioco, in cui le gialloblù sono comunque state centrali nel possesso e hanno sfiorato a più riprese la rete del raddoppio, e del vantaggio, come al 31′ la bellissima azione sull’asse Chemotti-Pavana-Rosa, culminata col tiro di Chemotti fuori di poco, o al 38′ con Baldo-Lucchetta, conclusa con un cross per Rosa che non riesce perfettamente, la rete è arrivata al 41′. Il 2-1 arriva dopo un’altra azione sulla destra: Rosa dribbla il portiere, crossa e Chemotti – dalla distanza – insacca. Il tris viene calato sempre nel primo tempo, dopo un lungo recupero, al 4′. Dopo il recupero di Lucchetta a centrocampo la palla arriva a Lucin, che crossa e il tiro, realizzato alla perfezione, diventa una rete per Mascanzoni.

La ripresa si è mossa sullo stesso canovaccio, oltre un salvataggio di Rubinaccio e un’altra possibilità per Parisi, subentrata, sono state essenzialmente poche le situazioni da sottolineare, tra cui chiaramente i due gol: al 22′ del secondo tempo il 4-1, Bertamini segna – Rosa, sugli sviluppi di una punizione dalla destra serve proprio Bertamini che senza troppi problemi segna, e all’ultimo minuto di recupero Pisoni, assistita nuovamente da Rosa, segna allo scadere la rete della manita finale. L’unica nota negativa del match è stata la sostituzione della triestina Racaj: la numero 18 si è accasciata al suolo nel primo tempo, la sostituzione non ha potuto evitare comunque l’intervento dell’ambulanza per il malore della giocatrice. A lei va un augurio di pronta guarigione dal Trento Calcio Femminile. Una chicca invece, emersa dal match è stato l’esordio di Laura Cavalloro, portiere, classe 2008, subentrata nel secondo tempo alla titolarissima Rubinaccio.