3 giorni di Urban Freestyle per roller e BMX

Lo Skate Park di Trento si conferma un punto di riferimento vitale per gli amanti degli sport urbani, attirando persone di tutte le età, dai più piccoli agli adulti. Questo luogo non è solo uno spazio per praticare attività fisica, ma anche un vero e proprio fulcro di socializzazione e passione condivisa, dove si respira un’atmosfera di entusiasmo e dedizione.

Dal primo al 3 maggio scorsi, il parco ha fatto da cornice al Campionato interregionale di Roller Freestyle, una manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 120 atleti provenienti da diverse categorie di età e abilità. L’evento, gestito dall’associazione Easy Ramp, ha trasformato lo Skate Park in un palcoscenico di emozioni, sfide e spettacolo, dimostrando quanto questa disciplina stia prendendo sempre più piede sul territorio.Il Roller Freestyle, disciplina dinamica e coinvolgente, si è mostrato in tutta la sua bellezza grazie alle gare che hanno messo alla prova competenze tecniche e creatività degli atleti.

I partecipanti si sono esibiti eseguendo trick e acrobazie su roller, mostrando grande determinazione e spirito di squadra. L’energia e la voglia di mettersi in gioco erano palpabili tra i presenti, a testimoniare quanto lo sport urbano sappia unire e motivare, sia chi si avvicina per la prima volta sia chi pratica da anni.

Parallelamente a queste gare, presso il Maso Smalz, si è svolta anche una manifestazione dedicata all’Urban Street con la presenza delle BMX. Come ha spiegato Geanina Stet, presidente dell’associazione sportiva Easy Ramp, questo evento nasce con l’obiettivo di valorizzare le esperienze legate agli sport urbani, vere e proprie forme di espressione atletica ma anche culturale, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più vasto e variegato. Lo spazio offerto dal Maso Smalz ha permesso così di creare un ambiente ideale per far incontrare appassionati e curiosi, offrendo momenti di confronto e di apprendimento reciproco.

Durante i tre giorni intensi di festa allo skate park, i partecipanti non hanno temuto le cadute né le difficoltà che inevitabilmente accompagnano la pratica di sport tanto impegnativi e tecnici. Anzi, ogni prova, ogni tentativo fallito ha rappresentato un’occasione per migliorare, crescere e ottenere risultati concreti. È proprio questa la magia dello Skate Park di Trento: un luogo dove la passione e la perseveranza trovano terreno fertile per fiorire, tra sudore, sorrisi e applausi.

Particolarmente significativa è stata la presenza della famiglia di Stet, vera e propria colonna portante di questa tradizione sportiva locale. La campionessa europea Anelim, affiancata dalla sorella Allison e dal papà Erick, il partecipante più adulto, hanno incarnato lo spirito di comunità e continuità che caratterizza l’associazione Easy Ramp. Un esempio di come lo sport possa unire generazioni diverse, creando legami forti e duraturi nel tempo.

L’appuntamento ora è già fissato per le prossime edizioni, per continuare a celebrare la passione per il roller, le BMX e tutti gli sport che animano il cuore della città.

Martina Cecco