Trento. “Sport nel verde”: gli appuntamenti della settimana

Tanti appuntamenti nei parchi della città per provare varie discipline sportive e promuovere sani stili di vita

Per tutto il mese di settembre continuano gli appuntamenti di Sport nel verde, la rassegna che anima i parchi della città offrendo occasioni di movimento all’aria aperta per persone di tutte le età.

La nuova settimana si aprirà lunedì 8 settembre al giardino Massimiliano I d’Asburgo con Scoprire il mondo della capoeira, un’arte marziale brasiliana che unisce danza, ritmo e acrobazie. L’appuntamento, a cura di Capoeirarte, è rivolto ai bambini dai 7 ai 14 anni si svolgerà dalle 17 alle 18. L’attività sarà riproposta con lo stesso orario giovedì 11 settembre al giardino Mattia Giosafat.

Sempre lunedì, al parco delle Albere, dalle 19.30 alle 20.30, si potrà partecipare a una sessione di kung fu – qwan ki do con l’associazione Rèn, aperta a tutte le età. Martedì 9 settembre, il parco delle Albere ospiterà un pomeriggio dedicato agli scacchi in simultanea, organizzato dall’Unione scacchistica trentina, con dieci scacchiere disposte a bordo prato sui tavoli esterni dell’Old Wide West. L’iniziativa aperta a tutti gli appassionati si svolgerà dalle 17 alle 19.

Nello stesso giorno, al giardino Solženicyn (ex Santa Chiara) dalle 17.30 alle 18.30, si terrà un incontro di avviamento alla scherma storica medievale e rinascimentale, rivolto a adolescenti e adulti, a cura dell’associazione Scherma storica Veneto Trentino – Alto Adige.

Mercoledì 10 settembre, il giardino Massimiliano I d’Asburgo ospiterà la ginnastica morbida per persone con più di 65 anni, sempre a cura dell’associazione Rèn. Sempre mercoledì al giardino Maria Teresa d’Asburgo (ex Clarina), dalle 17.30 alle 18.30, si potrà giocare a scacchi sui tavoli di legno dislocati nel parco.

Giovedì 11 settembre al giardino Maso Ginocchio, dalle 16 alle 18, sarà possibile provare i roller con l’associazione Sport senza frontiere trentino, che metterà a disposizione pattini fino alla misura 40, protezioni e caschetti. Chi ha la propria attrezzatura può ovviamente utilizzarla. La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione online. Sempre giovedì, al giardino Maria Teresa d’Asburgo dalle 17 alle 18, si potrà provare il baseball con l’associazione Trento Baseball.

Sabato 13 settembre, al giardino di piazza Centa e al giardino di Sopramonte, dalle 15 alle 17.30, si giocherà a minibasket con lo staff e i campioni di Aquila Basket. L’attività a cura dell’associazione Minibasket Trento è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni. L’iniziativa sarà riproposta domenica 14 settembre al giardino di piazza Venezia.

Il parco delle Albere, sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, accoglierà bambini e ragazzi per una prova di softball.

Sport nel verde è un invito a vivere gli spazi urbani in modo attivo e partecipato, valorizzando il territorio e promuovendo sani stili di vita.

(Fonte: Comune di Trento)