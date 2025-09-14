Trento. “Sport nel verde”: gli eventi dell’ultima settimana d’estate

La rassegna Sport nel verde, che per tutta l’estate ha animato i parchi cittadini con attività sportive all’aria aperta, si avvia alla conclusione con una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età e promuovere il benessere attraverso il gioco e la condivisione.

Martedì 16 settembre al parco delle Albere gli spazi esterni dell’Old wide west ospiteranno un originale incontro di scacchi in simultanea, organizzato dall’associazione Unione scacchistica trentina. Dalle 17 alle 19, sarà possibile cimentarsi in partite libere su dieci scacchiere, sfidando un unico giocatore in una suggestiva cornice a bordo prato.

Nello stesso pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.30, il giardino Solženicyn (ex Santa Chiara) accoglierà una sessione di avviamento alla scherma storica medievale e rinascimentale, proposta dall’associazione Scherma storica Veneto Trentino – Alto Adige. L’attività, rivolta ad adolescenti e adulti, sarà riproposta anche martedì 23 settembre nella stessa sede e fascia oraria.

Mercoledì 17 settembre, dalle 17.30 alle 18.30, l’appuntamento con gli scacchi si sposterà al giardino Maria Teresa d’Asburgo, dove sarà possibile provare il gioco sui tavoli di legno dislocati nel parco, sempre sotto la guida dell’unione scacchistica Trentina.

Giovedì 18 settembre, dalle 17 alle 18, il giardino Maria Teresa d’Asburgo (ex Clarina) ospiterà una sessione di baseball aperta a tutti, a cura dell’associazione Trento Baseball. L’attività sarà riproposta giovedì 25 settembre nello stesso luogo e al medesimo orario.

Domenica 21 settembre è in programma con un pomeriggio dedicato al minibasket. Dalle 15 alle 17.30 il giardino di piazza Venezia accoglierà bambini dai 6 ai 12 anni per giocare insieme ai campioni e allo staff di Aquila Basket, in un clima di festa e partecipazione. L’appuntamento è a cura dell’associazione Minibasket Trento.

Sport nel verde si conferma così come un progetto capace di valorizzare gli spazi urbani, promuovere stili di vita attivi e rafforzare il senso di comunità attraverso lo sport.

(Fonte: Comune di Trento)