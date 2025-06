“I suoni delle Albere”. Torna la rassegna musicale al giardino del Muse

Appuntamento gratuito dal 26 al 29 giugno. Nel weekend continuano gli incontri di Inchiostro nel giardino dei Poeti e i laboratori urbani al parco delle Albere

Prosegue la rassegna Trento aperta nei prossimi giorni, il programma si arricchisce con iniziative per tutte le età, tra sport, musica dal vivo, laboratori urbani e tanti appuntamenti nei parchi della città.

Anche questa settimana – e per tutta l’estate – il campetto da pallavolo di Meano sarà aperto in orario serale il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 19 alle 22, grazie al patto di collaborazione “#Insiemealvolo”. Le aperture sono rivolte ogni giorno a un pubblico diverso in modo da creare gruppi di gioco omogenei, giovedì lo spazio è riservato ai giocatori adulti.

Dal 26 al 29 giugno, al via la rassegna musicale “I Suoni delle Albere 2025”, curata dall’associazione culturale Il Vagabondo, che animerà il giardino del Muse con un ricco calendario di eventi serali a ingresso gratuito. Si parte giovedì 26 giugno con l’ensemble “I Solisti di Milano Classica”, che proporrà un omaggio ai classici Disney in un viaggio musicale tra fiaba, canto e narrazione per emozionare grandi e piccini con i personaggi che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni.

La serata, che avrà inizio alle 21.15, sarà presentata da Rossella Raimondi, con costumi di scena a cura di Stefania Parisini O’Brien.

Giovedì 27 giugno sarà la volta del gruppo “Fan Chaabi”, con un’esibizione travolgente di musica popolare mediterranea, tra pizzica, arpe, danze e suoni ipnotici.

Sabato 28 giugno, protagonista sarà il pianista Vincent Mussat, autore della colonna sonora del film pluripremiato “Vermiglio” (7 David di Donatello). In programma un recital solista dedicato alle musiche di Chopin e a un repertorio a tema sogno. La serata si concluderà con l’artista che, come un vero e proprio “jukebox umano”, eseguirà i brani richiesti dal pubblico.

Domenica 29 giugno, alle 11, al parco delle Albere appuntamento con la matinée per i più piccoli “I tre fratellini”, lettura musicata per bambini dai 4 agli 8 anni. Il gruppo Angry Harps, diretto da Francesca Tirale e Michele Valcanover, porterà in scena un mix sonoro tra jazz e rock, per un’esperienza inedita. A presentare l’evento sarà Fosca Leoni.

La stessa sera, alle 21, il giardino del Muse ospiterà la Piccola Orchestra Lumière con uno spettacolo ispirato alle musiche delle opere shakespeariane.

Il violoncellista, compositore e liutaio Nicola Segatta ha composto nuove musiche su testi tratti dalle canzoni dei drammi di Shakespeare, creando uno stile onirico che fonde il Rinascimento e i Beatles. Un esperimento sonoro unico, che sfida i confini tra classico e pop. A completare l’esperienza, le proiezioni dei dipinti dell’artista armeno Ashot Yan sulle facciate del Muse. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nel foyer del Muse.

Tutti gli appuntamenti della rassegna “I Suoni delle Albere” sono a ingresso gratuito. Saranno disponibili sdraio per godersi in comodità i concerti; in alternativa, il consiglio dell’organizzazione è quello di portare con sé un telo o una coperta per sedersi sul prato e vivere lo spettacolo in piena libertà.

Venerdì 27 e sabato 28 giugno, dalle 16.30 alle 18.30, il Parco delle Albere ospiterà i laboratori urbani “SOS Ombra – A giocar con l’ombra”, dedicati alla progettazione e costruzione di dispositivi di volo leggeri, esperimenti di nuvole gonfiabili e messaggi di pace con il designer Guido Musante e Soledad Rivas, attrice e libraia per l’infanzia. La partecipazione è rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni.

Gli organizzatori fanno sapere che, in caso di pioggia i laboratori saranno riprogrammati a settembre.

Venerdì 27 giugno, dalle 18 a mezzanotte, torna la rassegna “Inchiostro” che durante l’estate trasforma spazi comunali di grande pregio architettonico e storico come il giardino dei Poeti e il cortile di palazzo Geremia in luoghi di incontro, condivisione e socialità con musica dal vivo, aperitivi e momenti relax. Un’occasione per vivere il centro storico in un’atmosfera suggestiva e conviviale.

(Fonte e per maggiori informazioni: Trento Aperta)