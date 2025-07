Trento Aperta: gli eventi dal 10 al 13 luglio

Il calendario di Trento Aperta prosegue con tante iniziative culturali e ricreative pensate per coinvolgere tutta la cittadinanza, dai più grandi ai più piccoli.

Giovedì 10 luglio, dalle 18 alle 19, tornerà l’appuntamento con “I Giovedì in piazza a Piedicastello“.

Il programma di questa settimana propone due eventi particolarmente coinvolgenti, capaci di unire intrattenimento, creatività e riflessione sociale. Il primo è la Murga, una travolgente forma di teatro di strada che intreccia musica, danza e recitazione in uno spettacolo dai toni vivaci e colorati che si distingue per la sua carica satirica e parodistica. A fare da contrappunto, ma con un messaggio altrettanto importante, ci sarà lo swap party: un momento di scambio sostenibile dove abiti e accessori trovano nuova vita senza passare dal denaro. Un’occasione per promuovere la cultura del riuso, ridurre l’impatto ambientale e incentivare un consumo più consapevole.

In serata, dalle 19 alle 22, il campo da pallavolo di Meano, situato accanto alla scuola primaria Ezio De Carli, sarà aperto alla cittadinanza come tutti i martedì, mercoledì e giovedì.

L’iniziativa, promossa dal gruppo “Amici del campetto di Meano” grazie al progetto #Insiemealvolo, prevede serate dedicate a gruppi differenti, con l’obiettivo di garantire partite equilibrate e inclusive per tutti i partecipanti.

Venerdì 11 e sabato 12 luglio, dalle 16.30 alle 18.30, il giardino di piazza Venezia ospiterà una nuova edizione dei laboratori urbani “A giocar con l’ombra”.

L’iniziativa di questa settimana, dal titolo “AcchiappaOmbre”, propone un’esperienza ludico-artistica in cui le ombre diventano protagoniste di giochi, esperimenti e attività creative. I bambini dai 5 ai 9 anni saranno coinvolti in esperienze corporee e attività di misurazione, mentre quelli tra i 9 e i 12 anni potranno esplorare le relazioni tra luce e ombra attraverso pensieri visivi e narrazioni. I più piccoli, invece, giocheranno, accompagnati da un adulto, in uno spazio adiacente e dedicato. In caso di maltempo, il laboratorio verrà recuperato nel mese di settembre.

Infine, venerdì 11 luglio dalle 18 a mezzanotte, al giardino dei Poeti e nella corte interna di palazzo Geremia, si terrà “Inchiostro”, la rassegna che unisce musica dal vivo, aperitivi al tramonto e momenti di relax, trasformando luoghi di grande rilievo storico e architettonico in spazi di socialità e incontro aperti a tutta la cittadinanza.

(Fonte: Comune di Trento)