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Il Lido di Trento ha aperto i battenti oggi

Di martinacecco

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Il Lido di Trento: un’oasi di relax e sport il 19 giugno in via Fogazzaro per tutti coloro che hanno aprofittato della prima giornata di apertura del nuovo Lido. Tra i primi a tuffarsi il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Il Lido di Trento rappresenta da sempre uno dei luoghi più amati dai cittadini e dai turisti per trascorrere giornate all’insegna del divertimento, del relax e dello sport acquatico. Situato in via Fogazzaro, questa struttura offre un ambiente accogliente e ben organizzato, perfetto per grandi e piccini. In particolare, il 19 giugno è una data ideale per visitare il Lido, poiché l’estate è ormai alle porte e le temperature sono perfette per godersi una giornata all’aperto.

Una delle caratteristiche principali del Lido di Trento è la presenza di vasche di diverse dimensioni. Una piscina olimpionica da 50 metri e una piscina più piccola da 25 metri. Queste vasche sono adatte sia ai nuotatori esperti che agli amanti del nuoto ricreativo. La vasca da 50 metri è ideale per chi desidera allenarsi seriamente, grazie alla sua lunghezza che consente di fare serie di vasche senza interruzioni frequenti. La piscina da 25 metri è perfetta per i bambini o per chi preferisce nuotare in modo più tranquillo, magari accompagnato da amici o familiari.

Orari comodi e più facilitazioni per tutti

Il 19 giugno, il Lido di Trento apre le sue porte, offrendo orari di apertura che si adattano alle esigenze di tutti. Generalmente, la struttura è aperta dalle 9:00 alle 19:00. Durante questa giornata, è possibile usufruire anche di corsi di nuoto e altre attività sportive organizzate dallo staff del Lido, che con competenza e cortesia garantisce un’esperienza piacevole e sicura.

Oltre alle piscine, il Lido di Trento dispone di ampi spazi verdi dove potersi sdraiare al sole, fare un picnic o semplicemente leggere un buon libro all’ombra degli alberi. Sono inoltre presenti servizi come spogliatoi, docce, bar e aree gioco per bambini, che rendono la visita ancora più confortevole e adatta a tutta la famiglia.

MC

foto/video Gobber

screen Comune di Trento

martinacecco
martinacecco
Giornalista pubblicista e facebook blogger. Scrivo per Donnissima il blog in rosa dal 2005. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia Politica presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro dal 2024 come PR e Merchandiser presso Eventi, GDO, Retail e Ristorazione. Collaboro con YouGov per il monitoraggio degli andamenti di mercato come Data Insert. Ho concluso un mastering post laurea, la Scuola di Formazione Politica presso la Fondazione Luigi Einaudi. Sto frequentando il Master in Giornalismo presso la RCS Business Academy, presso il Corriere della Sera.Nel tempo libero scrivo poesie, brevi saggi, innesti filosofici, pratico molto sport. Socio sostenitore di Secolo Trentino e Lodi Liberale, sostengo UNHCR per i rifugiati politici e alcune associazioni che pagano cure mediche per malattie rare e supporti tecnici per i disabili. :-)

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