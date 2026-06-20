Il Lido di Trento ha aperto i battenti oggi

Il Lido di Trento: un’oasi di relax e sport il 19 giugno in via Fogazzaro per tutti coloro che hanno aprofittato della prima giornata di apertura del nuovo Lido. Tra i primi a tuffarsi il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Il Lido di Trento rappresenta da sempre uno dei luoghi più amati dai cittadini e dai turisti per trascorrere giornate all’insegna del divertimento, del relax e dello sport acquatico. Situato in via Fogazzaro, questa struttura offre un ambiente accogliente e ben organizzato, perfetto per grandi e piccini. In particolare, il 19 giugno è una data ideale per visitare il Lido, poiché l’estate è ormai alle porte e le temperature sono perfette per godersi una giornata all’aperto.

Una delle caratteristiche principali del Lido di Trento è la presenza di vasche di diverse dimensioni. Una piscina olimpionica da 50 metri e una piscina più piccola da 25 metri. Queste vasche sono adatte sia ai nuotatori esperti che agli amanti del nuoto ricreativo. La vasca da 50 metri è ideale per chi desidera allenarsi seriamente, grazie alla sua lunghezza che consente di fare serie di vasche senza interruzioni frequenti. La piscina da 25 metri è perfetta per i bambini o per chi preferisce nuotare in modo più tranquillo, magari accompagnato da amici o familiari.

Orari comodi e più facilitazioni per tutti

Il 19 giugno, il Lido di Trento apre le sue porte, offrendo orari di apertura che si adattano alle esigenze di tutti. Generalmente, la struttura è aperta dalle 9:00 alle 19:00. Durante questa giornata, è possibile usufruire anche di corsi di nuoto e altre attività sportive organizzate dallo staff del Lido, che con competenza e cortesia garantisce un’esperienza piacevole e sicura.

Oltre alle piscine, il Lido di Trento dispone di ampi spazi verdi dove potersi sdraiare al sole, fare un picnic o semplicemente leggere un buon libro all’ombra degli alberi. Sono inoltre presenti servizi come spogliatoi, docce, bar e aree gioco per bambini, che rendono la visita ancora più confortevole e adatta a tutta la famiglia.

MC

foto/video Gobber

screen Comune di Trento