Folgaria, inaugurata la telecabina Francolini: oltre 20 milioni per il turismo dell’altopiano

È stata inaugurata a Folgaria la nuova telecabina Francolini, un impianto destinato a rafforzare l’offerta turistica dell’altopiano non solo in inverno, ma anche durante la stagione estiva.

La nuova infrastruttura sostituisce il precedente impianto, ormai arrivato a fine vita, e collega la località Francolini con Sommo Alto. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni.

“Celebriamo un impianto all’avanguardia – ha dichiarato Failoni – che contribuirà allo sviluppo turistico dell’altopiano, sia in inverno sia soprattutto in estate e durante le belle stagioni”. L’assessore ha poi sottolineato il ruolo di Folgariaski, che “in questi sette anni ha saputo lavorare con lungimiranza e collaborare con le istituzioni e la comunità in cui è inserita”.

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Folgaria Michael Rech, il presidente e il direttore di Folgariaski Stefano Robol e Denis Rech, e il vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini.

L’intervento complessivo, che comprende anche il rifacimento dei magazzini, dell’impianto di innevamento e del bacino di Passo Coe, ha un valore superiore ai 20 milioni di euro. I lavori sono stati sostenuti anche dalla Provincia autonoma di Trento, da Trentino Sviluppo ed Euregio Plus.

L’ammodernamento della funivia è iniziato nel luglio 2025 e si è concluso nell’inverno scorso, in tempo per consentire l’attivazione dell’impianto a fine gennaio e la sua apertura durante la stagione sciistica.

La nuova telecabina permette di coprire in otto minuti i 2,8 chilometri tra Francolini, a quota 1.178 metri, e Sommo Alto, posto a 1.620 metri sul livello del mare. Il vecchio impianto, costruito negli anni Quaranta e più volte rinnovato nel corso del tempo, lascia così il posto a una struttura pensata per le esigenze del turismo contemporaneo.

La scelta delle cabine, al posto delle tradizionali seggiovie, risponde proprio alla volontà di rendere l’impianto più versatile. Le 36 cabine da 10 posti, con possibilità di arrivare fino a 54, consentono infatti un utilizzo più agevole anche con passeggini, biciclette e animali. L’impianto è inoltre accessibile alle persone con disabilità.