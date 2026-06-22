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Vacanze, tramonta il last minute: prenotando in anticipo si risparmia fino al 20%

Di Redazione
commercial airplane flying in clear blue sky
Photo by Oktay Köseoğlu on Pexels.com

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Per anni il last minute ha fatto rima con risparmio. Oggi rischia di significare l’esatto contrario. A fotografare il ribaltamento è Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in viaggi di gruppo, secondo cui negli ultimi quattro anni le prenotazioni effettuate entro 30 giorni dalla partenza sono crollate dal 46% al 22%. Nello stesso periodo quelle acquistate con oltre due mesi di anticipo sono balzate dal 26% al 43%.

Numeri che raccontano una trasformazione profonda del mercato turistico: l’affare non si trova più aspettando l’ultimo momento, ma muovendosi con largo anticipo.

La differenza, sul portafoglio, è concreta. Chi prenota per tempo può oggi spendere dal 10% al 20% in meno rispetto a chi acquista la stessa vacanza poche settimane prima di partire. A pesare sono soprattutto i sistemi di pricing dinamico adottati da compagnie aeree, hotel e piattaforme di prenotazione, che adeguano le tariffe in tempo reale al variare della richiesta.

“Quando aumenta la domanda, aumentano automaticamente anche i prezzi”, spiegano dal tour operator. Il vecchio modello del last minute, nato negli anni Novanta per riempire camere e posti rimasti invenduti, sta dunque perdendo progressivamente efficacia. “Oggi accade sempre più spesso il contrario: chi prenota prima trova più scelta, prezzi migliori e maggiore protezione rispetto alle oscillazioni del mercato”.

L’evoluzione delle abitudini degli italiani emerge con chiarezza dai dati diffusi dalla società, che mettono a confronto le finestre di prenotazione tra il 2022 e il 2026.

Anticipo prenotazione20222026
Entro 30 giorni46%22%
31-60 giorni28%35%
61-90 giorni17%27%
Oltre 90 giorni9%16%

Fonte: elaborazioni di Vamonos Vacanze

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La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

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