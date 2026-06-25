Lega a Baselga di Pinè, Martina Nogara riconfermata segretaria della sezione

Martina Nogara è stata riconfermata alla guida della sezione della Lega di Baselga di Pinè. Il rinnovo è avvenuto martedì 23 giugno, durante il congresso territoriale del movimento, alla presenza del segretario della Lega del Trentino Diego Binelli e del consigliere provinciale Roberto Paccher.

L’assemblea dei tesserati ha rinnovato all’unanimità il mandato a Nogara, confermando la continuità del lavoro politico portato avanti negli ultimi anni sul territorio. Nel corso dell’incontro i militanti hanno fatto il punto sul percorso compiuto nel Comune, dopo l’esperienza amministrativa in maggioranza e la riconferma dello scorso anno.

Accanto alla segretaria riconfermata entra ora una squadra rinnovata. Nel direttivo della sezione faranno parte Piero Morelli, oggi vicesindaco e assessore comunale all’Urbanistica, e Gabriele Dallapiccola, assessore comunale alle politiche sociali. Giovanni Serafin affiancherà invece il gruppo con l’incarico di responsabile organizzativo.

A presiedere il congresso è stato Diego Binelli, che ha richiamato il valore della presenza sul territorio e del contatto diretto con i cittadini, anche attraverso gazebo e momenti di ascolto. Un lavoro che, secondo la Lega trentina, resta centrale per raccogliere segnalazioni, indicazioni e priorità provenienti dalla comunità locale.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere provinciale Roberto Paccher, che ha commentato positivamente l’esito del congresso. “La sezione Lega di Baselga di Pinè ci mostra come sia stata efficace l’azione politica sul territorio e l’importante riconoscimento da parte dei cittadini come buoni amministratori”, ha dichiarato.

Dopo la riconferma, Martina Nogara ha ringraziato i tesserati per la fiducia e ha dato il benvenuto ai nuovi componenti della squadra. “Il nostro obiettivo è proseguire con il presidio e l’ascolto del territorio, continuando a essere un punto di riferimento per i cittadini di Baselga di Pinè, raccogliendo le diverse necessità e lavorando per tradurle in risposte concrete”, ha affermato.