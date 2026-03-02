Lega Giovani Trentino: Loris Ioriatti nuovo coordinatore provinciale, ecco il direttivo eletto al congresso di Trento

La Lega Giovani del Trentino ha rinnovato oggi le proprie cariche con un congresso che segna un passaggio organizzativo rilevante: Loris Ioriatti, 23 anni, consigliere comunale a Trento, è stato eletto coordinatore provinciale. L’obiettivo dichiarato è ripartire con un direttivo “subito operativo”, puntando su presenza nei territori e iniziative rivolte ai più giovani, a partire da scuole e università.

All’appuntamento hanno partecipato anche il segretario della Lega trentina Diego Binelli, la consigliera provinciale Stefania Segnana (Responsabile Enti Locali) e Gianni Festini Brosa (Responsabile Organizzativo). Presente come ospite d’onore l’onorevole Luca Toccalini, coordinatore nazionale dei Giovani Lega, che ha inquadrato il movimento giovanile come “palestra” politica e organizzativa, ricordando come molti amministratori e parlamentari siano passati da quell’esperienza.

Nel suo intervento, Diego Binelli ha ribadito la centralità del settore giovanile nella struttura del partito e ha annunciato una novità di assetto: da oggi il coordinatore dei giovani entra di diritto nel direttivo regionale del Trentino, con l’obiettivo di assicurare “un completo coordinamento delle attività e iniziative sul territorio”.

Dal livello nazionale, Toccalini ha richiamato alcune direttrici politiche e organizzative: tra i temi citati, la proposta di una flat tax al 5% per gli under 30 e l’idea di una presenza diretta “anche attraverso attività di volantinaggio presso le scuole”. Sul calendario, ha indicato una tre giorni a giugno e l’appuntamento di settembre a Pontida.

Il nuovo coordinatore provinciale Loris Ioriatti ha impostato il suo mandato su un messaggio pragmatico: “partiremo dalle scuole” per mostrare vicinanza alle esigenze dei ragazzi e per comunicare che esiste un luogo politico in cui possono “farsi ascoltare”. Ioriatti ha anche valorizzato l’esperienza in Consiglio comunale, indicandola come palestra di metodo: ascolto dei quartieri e ricerca di soluzioni concrete, anche piccole, in grado di incidere sulla qualità della vita quotidiana.

Accanto a Ioriatti, il congresso ha eletto il nuovo direttivo della Lega Giovani Trentino: Sandra Cobbe (21 anni) vicecoordinatrice e responsabile organizzativo; Pietro Agnoli (21 anni) referente città di Trento, responsabile comunicazione e territorio; Carlo Agnoli (19 anni) responsabile settore università; Michele Scassa (16 anni) responsabile settore scuola e istituti superiori.