Riva del Garda, nasce PanEuforico Festival: tre giorni tra danza, circo e “nudità” sociale

Dal 26 al 28 giugno la spiaggia dei Sabbioni di Riva del Garda diventa un palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione di PanEuforico Festival, nuovo progetto culturale nato dall’incontro tra Pan Festival ed Euforia Circus Festival.

Per tre giorni il Garda trentino ospiterà spettacoli, performance, workshop, incontri e momenti di partecipazione aperti a pubblici diversi, con un programma che intreccia danza, circo contemporaneo e arti performative. L’obiettivo è costruire uno spazio di confronto e scoperta, dove l’arte diventa anche occasione di relazione e benessere comunitario.

Il titolo della prima edizione è “Mentite spoglie. La nudità nella società contemporanea”. Una scelta che non rimanda alla provocazione fine a sé stessa, ma all’idea di liberarsi da etichette, giudizi e maschere sociali. “L’idea alla base del festival è creare uno spazio dove le persone possano arrivare nude da etichette, giudizi, maschere, abiti sociali e decori”, ha spiegato Veronica Boniotti, presidente dell’associazione Seesaw, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Martini.

Il programma si aprirà venerdì 26 giugno con workshop di arti circensi, Tango Queer, spettacoli di circo e dj set. Sabato 27 spazio a laboratori di danza, ceramica, giochi interattivi per adulti, performance, musica dal vivo e spettacoli serali. Domenica 28 giugno sono previsti workshop di danza contemporanea e verticalismo, un talk su autenticità e identità, saluti istituzionali e nuovi appuntamenti performativi.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Miriana Nardelli, direttrice artistica dell’Euforia Circus Festival, la vicesindaca di Riva del Garda Barbara Angelini e l’assessora alla cultura Stefania Pellegrini. Nardelli ha sottolineato il valore della rete che sostiene il progetto, nata dalla collaborazione tra associazioni, realtà culturali, Pro loco, operatori del territorio e istituzioni.

Secondo l’assessora Pellegrini, PanEuforico affronta temi importanti con un linguaggio originale, mettendo insieme inclusività, consapevolezza, benessere e riflessione sociale. La vicesindaca Angelini ha parlato invece di un progetto “con due teste e due cuori”, capace di unire contenuti artistici e sensibilità sociali vicine al lavoro quotidiano dell’amministrazione comunale.