Come si trasformano i rifiuti in carburanti: spiegato in modo semplice

L’idea di fondo è sorprendente ma reale: plastica e scarti alimentari possono diventare carburanti grazie a due processi chimici che usano calore e anidride carbonica.

1. Pirolisi: “sciogliere” i rifiuti con il calore

La pirolisi è un processo in cui i rifiuti vengono riscaldati ad alte temperature senza ossigeno. Nella ricerca la plastica e scarti alimentari vengono riscaldati insieme alla CO2. Da qui si ottengono:

* solidi carboniosi (simili al carbone),

* idrocarburi pesanti, che possono essere raffinati fino a diventare carburante per aerei,

* idrocarburi più leggeri, che serviranno nel passaggio successivo.

In pratica: il rifiuto si separa in parti utili, alcune solide, altre liquide o gassose.

2. Reforming a secco: trasformare i gas in carburanti puliti

Gli idrocarburi leggeri prodotti dalla pirolisi vengono trattati con un secondo processo: il reforming a secco, che usa ancora CO2.

Questo processo li trasforma in un gas di sintesi che può essere convertito in dimetiletere (DME), un combustibile che può sostituire il diesel:

* brucia pulito,

* produce meno particolato,

* è adatto ai trasporti pesanti.

3. Il catalizzatore: il “cuore” del processo

Per far funzionare bene il reforming a secco serve un catalizzatore. I ricercatori hanno sviluppato un catalizzatore fatto di nichel e molibdeno su ossido di magnesio.

La novità è che lo hanno preparato usando solventi non acquosi, ottenendo:

* pellet resistenti,

* adatti a reattori industriali ad alta pressione,

* prodotti su scala, quindi pronti per applicazioni reali.

Perché è importante

Questa tecnologia permette di:

1. Ridurre i rifiuti trasformandoli in risorse.

2. Riutilizzare la C2?, invece di emetterla.

3. Produrre carburanti utili per settori difficili da decarbonizzare, come aviazione e trasporti pesanti.

È un esempio concreto di economia circolare: ciò che oggi consideriamo scarto diventa energia.

Primo Mastrantoni

presidente comitato tecnico-scientifico di Aduc