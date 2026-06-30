Medie imprese, il Trentino-Alto Adige tiene: 73 aziende valgono oltre 4 miliardi di fatturato

Le medie imprese industriali del Trentino-Alto Adige restano una componente solida del sistema produttivo regionale, ma non sono immuni dalle tensioni internazionali, dalla difficoltà di reperire personale e dall’aumento dei costi.

Secondo il focus realizzato dall’Area Studi Mediobanca, dal Centro Studi Tagliacarne e da Unioncamere, nel 2024 le medie imprese industriali della regione sono 73, pari al 2,1% del totale nazionale, con un fatturato complessivo di oltre 4 miliardi di euro.

La provincia di Bolzano concentra 37 medie imprese, per un giro d’affari pari a 2,2 miliardi di euro. Trento ne conta 36, con un fatturato complessivo di 1,85 miliardi. Il fatturato medio regionale si attesta a circa 55,7 milioni di euro, mentre l’Ebit margin è pari al 6,3%, sotto la media nazionale del 7,9%.

Il dato più rilevante riguarda l’apertura internazionale. Le medie imprese del Trentino-Alto Adige destinano ai mercati esteri il 43,5% del fatturato, una quota superiore alla media italiana, pari al 41,5%. In valore assoluto significa quasi 1,8 miliardi di euro di vendite oltreconfine.

Nel complesso, le imprese considerate occupano 8.882 addetti. Un numero che conferma il peso di questa fascia produttiva nei territori, soprattutto in settori dove competenze tecniche, specializzazione e capacità di esportare fanno la differenza.

A livello nazionale, il rapporto conferma la centralità delle medie imprese nel manifatturiero italiano: producono il 16% del fatturato dell’industria, il 15% del valore aggiunto e il 13% di esportazioni e occupazione. Per il 2026 le attese restano positive, con una crescita stimata del 2,5% del fatturato e del 2,7% dell’export.

Il quadro, però, è tutt’altro che privo di rischi. Oltre sette imprese su dieci indicano l’incertezza globale come un fattore capace di frenare i ricavi nei prossimi dodici mesi. Tra le principali criticità emergono la volatilità dei costi energetici e delle materie prime, le tensioni geopolitiche e le difficoltà di approvvigionamento.

Altro nodo pesante è il lavoro. Quasi il 90% delle medie imprese segnala difficoltà nel reperire personale, soprattutto figure tecniche, specialistiche e operative. Un problema che riguarda direttamente anche territori a forte vocazione manifatturiera come Trentino e Alto Adige, dove la competitività passa sempre più dalla capacità di trovare competenze qualificate.

Il rapporto fotografa quindi un sistema produttivo ancora robusto, radicato nei territori e capace di esportare, ma chiamato a fare i conti con passaggi strutturali decisivi: innovazione, capitale umano, governance e accesso ai capitali.