Orsi: saranno sempre con noi, serve cambiare stile

Difendere la propria casa dagli orsi significa prima di tutto comprendere perché questi animali, si avvicinano alle abitazioni. Si tratta di creature estremamente intelligenti, guidate dal bisogno di trovare cibo e dotate di un olfatto straordinario, capace di individuare fonti alimentari a grande distanza. Quando un orso si avvicina a una proprietà, raramente lo fa per aggressività. Attratto da odori, residui alimentari, frutta matura o semplicemente dalla curiosità, soprattutto nei soggetti più giovani. A questo si aggiunge l’espansione degli insediamenti umani nei loro habitat naturali, che rende gli incontri più frequenti e spesso inevitabili.

Convivere con l’orso

La convivenza con gli orsi richiede un approccio costante e multilivello. La prima e più importante strategia consiste nell’eliminare ogni possibile attrattivo alimentare. La gestione dei rifiuti è cruciale: i bidoni devono essere resistenti agli orsi o conservati in garage e capanni fino al giorno della raccolta, perché la spazzatura non protetta è la principale causa di visite indesiderate. Anche le mangiatoie per uccelli rappresentano un richiamo potente e andrebbero rimosse durante le stagioni di maggiore attività degli orsi, dalla primavera all’autunno. Le griglie per barbecue devono essere pulite con cura dopo ogni utilizzo e riposte in luoghi chiusi. Mentre gli alberi da frutto vanno gestiti con attenzione, raccogliendo tempestivamente la frutta matura e rimuovendo quella caduta. Infine, il cibo per animali non dovrebbe mai essere lasciato all’esterno, soprattutto durante la notte, quando gli orsi sono più attivi.

Una volta ridotti gli attrattivi, è essenziale rendere la proprietà meno accessibile. Le recinzioni elettriche sono uno strumento efficace per proteggere giardini, pollai, compostiere e alveari, aree particolarmente appetibili per gli orsi. Porte e finestre devono essere solide e dotate di chiusure sicure, soprattutto ai piani bassi, mentre la vegetazione attorno alla casa va mantenuta potata per aumentare la visibilità e ridurre le zone di copertura che potrebbero incoraggiare l’avvicinamento degli animali.

Evitare gli avvicinamenti

In alcuni casi, quando un orso continua a frequentare una proprietà nonostante le misure preventive, può essere necessario scoraggiarlo con metodi non invasivi. Rumori forti, come battiti di mani o oggetti metallici, possono indurre l’animale a non tornare, ma questa pratica va adottata solo da distanza di sicurezza e mai avvicinandosi all’orso, perché il rischio di reazioni imprevedibili è elevato.

Comprendere il comportamento degli orsi è fondamentale anche per la sicurezza personale. In natura, è consigliabile fare rumore mentre si cammina, viaggiare in gruppo e portare con sé uno spray anti-orso, da usare correttamente solo in caso di aggressione. Se si incontra un orso, è importante evitare il contatto visivo diretto. Può essere interpretato come una sfida, e allontanarsi lentamente senza correre. Ogni avvistamento dovrebbe essere segnalato alle autorità locali, che monitorano la presenza degli animali e possono intervenire quando necessario.

Molti incontri indesiderati derivano da errori comuni: spazzatura non protetta, cibo per animali lasciato all’aperto, frutta non raccolta, mangimi per uccelli accessibili, griglie sporche e la convinzione che “qui non succederà”. In realtà, gli orsi frequentano anche zone vicine ai centri urbani, e la prevenzione quotidiana è l’unico modo efficace per garantire la sicurezza della casa e degli animali stessi.

Martina Cecco

NB: in molti paesi del Trentino, nelle case dell’800, ci sono ancora i segni delle inferriate e dei pali per bloccare gli accessi degli orsi, che ne attestano la loro presenza, ma anche estrema pericolosità.