Bolzano. Sicurezza ad alta quota alla “Skymarathon”

In occasione dello svolgimento della celebre e spettacolare manifestazione sportiva “Skymarathon”, che ha richiamato nello splendido scenario della Val d’Ega, ai piedi del Catinaccio e del Latemar, centinaia di atleti d’élite, appassionati e turisti, i Carabinieri della Stazione di Nova Levante hanno predisposto un mirato servizio di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento.

Per l’occasione, il Comando Stazione ha impiegato una pattuglia a piedi che ha perlustrato capillarmente le aree nevralgiche della manifestazione, monitorando i punti di partenza e arrivo, nonché le zone di maggiore afflusso di pubblico a ridosso dei sentieri e del centro abitato.

Presenza sul territorio e prossimità al cittadino

La scelta di una perlustrazione appiedata ha permesso ai militari dell’Arma non solo di assicurare una vigilanza dinamica e flessibile – muovendosi agevolmente anche laddove il traffico veicolare era interdetto per consentire il passaggio dei corridori – ma ha anche confermato la tradizionale vocazione di prossimità e vicinanza alla cittadinanza che contraddistingue l’operato dei Carabinieri.

Durante l’arco dell’intera manifestazione, i Carabinieri hanno garantito:

• Prevenzione e sicurezza: Vigilanza attiva per prevenire fenomeni di microcriminalità e reati predatori nei momenti di massima aggregazione.

• Assistenza e informazione: Supporto costante a spettatori ed escursionisti, fornendo indicazioni sulla viabilità modificata e consigli utili sulla sicurezza in ambiente montano.

• Coordinamento dei soccorsi: Pronta attivazione e raccordo con il Soccorso Alpino e le altre autorità di protezione civile per garantire interventi tempestivi in caso di infortuni lungo il tracciato.

In merito gli stessi Carabinieri hanno evidenziato: “La presenza visibile e rassicurante dei nostri militari a piedi rappresenta il modo più efficace per garantire la sicurezza in eventi di questa portata. La complessa morfologia del territorio montano e la massiccia affluenza di pubblico richiedono una flessibilità operativa immediata e, soprattutto, un contatto diretto e umano con le persone.”

Grazie alla sinergia tra la macchina organizzativa, i volontari e il dispositivo di sicurezza messo in campo dall’Arma, la Skymarathon si è svolta in un clima di assoluta serenità e grande festa sportiva.

L’operato dei Carabinieri ha riscosso il vivo apprezzamento sia da parte degli organizzatori della competizione sia della comunità locale, che hanno visto nella divisa un saldo e costante punto di riferimento.

(Fonte: Carabinieri)