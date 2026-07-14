Trento. Agorà Famiglie: le proposte estive

Sono tante le proposte estive gratuite targate Agorà Famiglie per trascorrere la bella stagione all’aria aperta e in compagnia.

Il Forno Sociale Migola a Canova di Gardolo, in via Paludi 46, organizza tutti i sabati di luglio e il sabato 1 e 29 agosto, dalle 9 alle 12, un laboratorio di panificazione dedicato alle famiglie. Per prenotare l’esperienza contattare il numero 345 9344467.

Proseguono anche gli Spazi d’incontro con momenti rivolti alle neomamme, in programma tutti i martedì di luglio dalle 9 alle 12 nella sede di Koinè in via Rienza/Passirio 19 a Gardolo.

Esploriamo è la proposta pensata per le famiglie con bambini e bambine da 0 a 3 anni, per andare alla scoperta dei luoghi della città insieme ai più piccoli. Tante le date da segnare in agenda. Venerdì 17 luglio ci sarà l’occasione per conoscere meglio la funivia di Sardagna, mentre venerdì 24 luglio è in programma la gita in treno a San Cristoforo al Lago, con ritrovo in stazione alle 9.15. Tre gli appuntamenti in programma anche al Castello del Buonconsiglio, dalle 9.45 alle 11.45: mercoledì 15 luglio le famiglie potranno partecipare al laboratorio “Fiori e colori” portando con sé una vecchia maglietta da colorare, mercoledì 22 luglio la mattinata sarà dedicata alle favole, mentre mercoledì 29 luglio sarà l’occasione per festeggiare tutti insieme tra le sale del Castello. Per informazioni e prenotazioni, scrivere a asilonido.centrogenitori@comune.trento.it.

Non solo visite agli spazi culturali della città. A luglio e agosto sono previste anche le Uscite per famiglie, genitori e figli insieme a contatto con la natura: domenica 26 luglio al Senter dele Sorgenti di Lavarone e sabato 29 agosto con le attività acquatiche al Cus Trento. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 7872549.

E ancora, per chi volesse trascorrere il tempo in compagnia con i Picnic per famiglie al parco sono quattro gli appuntamenti da segnare in agenda, sempre dalle 18 alle 20: giovedì 16 luglio e lunedì 31 agosto al giardino Duca d’Aosta, lunedì 27 luglio e giovedì 20 agosto al parco di Melta a Gardolo. Portare coperta e pranzo al sacco, in caso di maltempo l’evento sarà annullato. Per informazioni, scrivere a puntofamiglie@automutuoaiuto.it.

Giovedì al parco è invece l’iniziativa dedicata alle famiglie con bambini e bambine da 0 a 6 anni per trascorrere il tempo in compagnia e favorire le relazioni. L’appuntamento è al parco delle Albere di Aldeno il 23 luglio dalle 16.30 alle 18.30 e il 27 agosto dalle 9.30 alle 12, e poi ancora al parco di Garniga Terme il 6 agosto dalle 9.30 alle 12. In caso di maltempo, contattare il numero 333 2338496 per conoscere la sede alternativa delle attività. Per informazioni, scrivere a agora.famiglie@autumutuoaiuto.it.

E infine, i genitori che desiderano confrontarsi con persone che stanno vivendo la stessa esperienza possono prendere parte allo spazio di condivisione Un caffè insieme all’Area di Appm, in via Manzoni 6. Gli incontri si svolgeranno i giovedì 30 luglio, 13 e 27 agosto.

Per informazioni sulle diverse attività organizzate da Agorà Famiglie, è possibile chiamare il numero 0461 391383 o scrivere a agora.famiglie@automutuoaiuto.it.

Per rimanere aggiornati sulle attività di Agorà Famiglie, è possibile iscriversi al Canale WhatsApp “Intrecci in città”, alla newsletter “Intrecci” e seguire la pagina Facebook “Intrecci in città”.

(Fonte: Comune di Trento)