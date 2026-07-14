Cultura

Donne con la valigia. Primiero, storie di emigrazione negli anni ’50

Di martinacecco

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“Donne con la valigia. Primiero, storie di emigrazione negli anni ’50” è un libro e un progetto di ricerca storico-antropologica curato dall’insegnante Delia Scalet e dall’antropologo Angelo Longo.

Parlare di questo libro, per me, è un fatto importante, in quanto tra le storie di migranti che sono incluse nella seconda edizione, c’è anche quella di mia mamma che – ad oggi – ricorda le sue esperienze di migrante sempre con grande emozione.

L’opera, pubblicata originariamente nel 2022 da DbS edizioni e riproposta in un’edizione ampliata, raccoglie complessivamente una trentina di testimonianze orali di donne che nel secondo dopoguerra lasciarono le valli di Primiero, Vanoi e Mis per emigrare.

Il libro è scorrevole e – proprio in questi giorni – l’ho ripreso in mano, perché sono temi in cui si discute di emigrazione e di remigrazione, per sottolineare questi argomenti, che sono attuali, in quanto ci sono dei confronti da fare, per renderci conto di quello che è stato e di quello che sarà.

Il volume esplora un lato spesso dimenticato della storia migratoria italiana, mettendo al centro la prospettiva femminile. Il testo raccoglie i racconti diretti e i ricordi d’infanzia di donne che sono migrate per motivi di lavoro o familiari. Molte di queste donne partirono verso grandi città italiane (come Milano o Torino) o verso l’estero (Svizzera, Francia, Germania) per lavorare principalmente come collaboratrici domestiche, operaie o stagionali.

Le migrazioni per lavoro sono state importantissime, specialmente per innestare qualche soldo nelle valli di montagna e per discutere di progresso e di cambiamenti. Poche donne rimasero all’estero, solo quando si sposarono lì.

La ricerca analizza il coraggio, il sacrificio e il percorso di emancipazione di una generazione di donne che ha affrontato il distacco dalla propria terra d’origine per cercare un futuro migliore.

MC

martinacecco
martinacecco
Giornalista pubblicista e facebook blogger. Scrivo per Donnissima il blog in rosa dal 2005. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia Politica presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro dal 2024 come PR e Merchandiser presso Eventi, GDO, Retail e Ristorazione. Collaboro con YouGov per il monitoraggio degli andamenti di mercato come Data Insert. Ho concluso un mastering post laurea, la Scuola di Formazione Politica presso la Fondazione Luigi Einaudi. Sto frequentando il Master in Giornalismo presso la RCS Business Academy, presso il Corriere della Sera.Nel tempo libero scrivo poesie, brevi saggi, innesti filosofici, pratico molto sport. Socio sostenitore di Secolo Trentino e Lodi Liberale, sostengo UNHCR per i rifugiati politici e alcune associazioni che pagano cure mediche per malattie rare e supporti tecnici per i disabili. :-)

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