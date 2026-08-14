Ala, blitz antidroga: sequestrate 110 dosi di hashish e 6 di eroina

Circa 110 dosi di hashish e sei dosi di eroina, insieme a una bilancia di precisione e a materiale utilizzato per il confezionamento. È quanto ha sequestrato la Polizia locale Ala-Avio nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio che ha portato al deferimento all’autorità giudiziaria di un uomo di oltre quarant’anni.

L’operazione, condotta nel mese di luglio e resa nota nelle ultime ore, è scattata dopo che gli agenti hanno fermato l’uomo in strada. Gli accertamenti successivi hanno portato a una perquisizione domiciliare autorizzata dalla Procura della Repubblica di Rovereto.

All’intervento ha partecipato anche l’Unità cinofila della Polizia locale di Trento. Secondo quanto riferito nel comunicato, i cani antidroga hanno permesso di individuare i nascondigli nei quali erano custodite le sostanze.

Oltre all’hashish e all’eroina, gli agenti hanno rinvenuto una bilancia professionale di precisione con residui di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Elementi che, secondo gli investigatori, sarebbero compatibili con un’ipotesi di detenzione finalizzata allo spaccio.

L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria in relazione all’articolo 73 del Dpr 309/1990 ed è stato inoltre segnalato al Commissariato del Governo per gli eventuali provvedimenti amministrativi di competenza.

Il sindaco di Ala Stefano Gatti ha ringraziato la Polizia locale e le altre forze dell’ordine per l’attività di controllo del territorio.

L’uomo è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.